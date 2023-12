Tanio i szybko to w przypadku zakupów, zwłaszcza dużych – jakimi z natury są zakupy na Wigilię i Boże Narodzenie, plusy wzajemnie się wykluczające. Najszybciej zakupy da się zrobić oczywiście w sklepach internetowych, ale wtedy trzeba zapłacić więcej. Nawet jeśli oferują bezpłatną dostawę, to i tak ceny mają wyższe niż sklepy stacjonarne. Jaką więc przyjąć strategię.

Niedziela 17 grudnia to niedziela handlowa – ostatnia taka w grudniu i ostatnia w ogóle w 2023 roku. Od początku roku było wiadomo, że jest to niedziela handlowa – w przeciwieństwie do drugiej przed Bożym Narodzeniem niedzieli handlowej, której losy ważyły się długo i co do daty: 24 grudnia czy 10 grudnia, i godzin – tylko do 14.00, czy bez ograniczeń godzinowych, jak w każdą inną niedzielę handlową.

Zresztą to tradycja, która obowiązywała i w PRL-u gdy w niedziele sklepy co do zasady w niedziele były zamknięte, i przez cały okres III RP, że niedziela poprzedzająca święta – czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, to niedziela handlowa.

Zakupy na święta: lepiej w sobotę 16 grudnia czy w niedzielę 17 grudnia

Dlatego handlowcy w większości na 17 grudnia szykowali się od dawna, licząc na rekordowe obroty. A to oznacza nie co innego jak wyjątkowe promocje. Jeśli więc jesteśmy mobilni i mamy możliwość wyboru w sklepach z sieci dyskontowych – i nie tylko – możemy w niedzielę zrobić naprawdę dobre zakupy, zaś kluczem do tego jest przygotowanie się w sobotę.

Zacznijmy od tego, że podczas pandemii i inflacji handlowcy zrozumieli, jak ważne są promocje dla klientów, a z biegiem czasu zauważyli, że duże grupy klientów starają się kupować jak najwięcej artykułów, zwłaszcza pierwszej potrzeby, w promocjach. To pozwala zaoszczędzić w skali miesiąca nawet kilkaset złotych.

Dlatego też handlowcy zmienili swoje strategie promocyjne i zwłaszcza w takie dni jak niedziela 17 grudnia kiedy to bitwa o klienta jest szczególnie zacięta, potrafią oferować takie produkty, i po takich cenach, że nawet bez regularnych upustów cenowych można zaoszczędzić na całym koszyku zakupowym 15-20 procent.

Sprawdzić to można choćby w Lidlu, który dla klientów korzystających z aplikacji lojalnościowej ma nie tylko dodatkową ofertę promocyjną, ale i na paragonie sumuje oszczędności na tych konkretnych zakupach. Nierzadko jest tak, że przy wydatku rzędu 150 zł, oszczędności są na poziomie 30 zł, albo i więcej.

Podobne korzyści z dużych zakupów w ramach promocji można mieć w innych sieciach: Biedronka, Stokrotka, Dino itd.

Kluczem są oczywiście oferty promocyjne na niedzielę handlową 17 grudnia, a te znajdziemy w Internecie. Zacznijmy od sporządzenia listy zakupów. Następnie wytypujmy sklepy, które są w naszym zasięgu. Na ich stronach internetowych lub w gazetkach z ofertą dostępnych na stronach internetowych z gazetkami możemy poszukać, w których sklepach ze znajdujących się w naszym zasięgu znajdziemy najwięcej produktów z naszej listy.

W ten sposób wyliczmy, gdzie koszyk zakupowy wypadnie najtaniej.

Zakupy w tradycyjnym sklepie czy online

Oczywiście, także sklepy internetowe – w tym takie, które działają tylko w sieci a nie są internetową opcją stacjonarnych – mają swoje promocje.

Jeśli więc cenimy przede wszystkim czas i wygodę, poza tym mamy zaufanie co do jakości produktów świeżych: owoców, warzyw, mięsa czy ryb oferowanych przez daną markę, za cenę nieco wyższej wartości koszyka zakupowego możemy zrobić zakupy przez Internet. Gdy są one na tyle duże, że można je rozdzielić na dwa czy więcej sklepy, nie tracąc przy tym możliwości bezpłatnej dostawy, także możemy zestawić naszą listę zakupową z listami promocyjnymi i policzyć, w jakim wariancie (z jakimi dostępnymi promocjami) zakupy, w których konkretnie sklepach online wypadną nam najtaniej.

Jak najkorzystniej zapłacić za zakupy w niedzielę handlową 17 grudnia

Poza upustami cenowymi i promocjami liczy się jeszcze sposób zapłaty. Chodzi o to, by nie płacić odsetek – jak to się stanie np. w przypadku zapłaty kartą kredytową nie spłaconą w całości w terminie rozliczeniowym – i przeciwnie zyskać.

Typując sklep, zarówno stacjonarny jak i internetowy, powinniśmy w takim przypadku sprawdzić czy dostępne są w nim płatności odroczone – BNPL (kupuj teraz, płać później). W ten sposób wydatki na święta, które ze swojej natury są wyższe niż zwykle możemy częściowo bez dodatkowych kosztów sfinansować z zarobków styczniowych.

Kiedy następna niedziela handlowa po 17 grudnia

Jeśli nic się nie zmieni w prawie w przyszłym roku, to podobnie jak w 2023 niedziel handlowych za rok będzie w sumie siedem. Najbliższa – praktycznie pewna na 100 procent, bo niemożliwe, by prawo zmieniło się w pięć tygodni jest niedziela 28 stycznia 2024 roku.

A następne niedziele handlowe 2024, według aktualnego na ten moment stanu prawnego to:

24 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia.

Oczywiście, jeśli strategia działania, którą proponujemy zastosować względem zakupów przedświątecznych w niedzielę handlową 17 grudnia 2023 sprawdzi się, można ją będzie powielić na wiele – nawet siedem – sposobów w AD 2024.