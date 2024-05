Przymiarka do czterodniowego tygodnia pracy – urządzenia samoobsługowe pierwszym wyborem wielu klientów

Parkingi, stacje paliw, urzędy, hotele czy restauracje – to miejsca, w których coraz częściej można spotkać nowoczesne urządzenia samoobsługowe. Są one dobrym rozwiązaniem, gdy np. przedsiębiorcy zależy na zmniejszeniu kolejek lub zoptymalizowaniu procesu sprzedaży całodobowej. Zastępują pracowników, a to dobry kierunek w związku z trendem na skrócenie ustawowego czasu pracy.

Trafność trendu potwierdzają też preferencje klientów, którzy polubili już urządzenia samoobsługowe, podobnie jak niewiele wcześniej zaprzyjaźnili się z urządzeniami do płatności bezgotówkowych.

Parkomaty i samoobsługowe kasy to zaledwie wstęp

Samoobsługowe urządzenia płatnicze znajdują one zastosowania na coraz szerszą skalę.

Jak wynika z raportu PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”, prawie połowa respondentów chciałaby skorzystać z innowacyjnych metod płatności. Natomiast co szósty uczestnik badania z tej grupy wymienił właśnie możliwość rozliczania się za pomocą nowoczesnych urządzeń samoobsługowych.

– To pokazuje, że Polacy są ciekawi nowinek technologicznych i chcą z nich korzystać – mówi Elżbieta Burliga, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu w Fiserv Polska S.A., właściciela marki PolCard from Fiserv.

Dzięki samoobsługowym automatom klient może zrealizować płatność za produkt czy usługę bez udziału obsługi, np. kasjera. Obecnie mają one coraz więcej zastosowań i możemy je spotkać niemal w każdej branży m.in. w urzędach, transporcie publicznym, sklepach, hotelach czy stacjach paliw. W sektorze handlowym czy usługowym są to np. parkomaty, automaty paczkowe czy kasy samoobsługowe.

Parkingi, komunikacja miejska

Sporo automatów samoobsługowych różnego rodzaju możemy zauważyć również na stacjach paliw, są to np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, myjnie automatyczne czy samoobsługowe dystrybutory paliwa.

Na przykładzie PolCard from Fiserv, starającej się łączyć funkcje użytkowe urządzeń samoobsługowych z płatnościami bezgotówkowymi widać jak szeroką falą takie urządzenia wchodzą w nasze życie i jak powszechnie są akceptowane. Rozszerzają przy tym zakres dostępnych funkcjonalności.

Na przykład firma ta wdrożyła rozwiązanie, które umożliwia płatności bezgotówkowe w automatach do samodzielnego tankowania. Wprowadzono integracje dystrybutora z terminalem, dzięki czemu możliwa jest płatność za paliwo bezpośrednio przy stanowisku przez 24 godziny na dobę, bez konieczności angażowania pracownika stacji i na z góry predefiniowaną kwotę.

Elżbieta Burliga zwraca uwagę, iż prefrencje klientów w zakresie automatyzacji i płatności bezgotówkowych w jeszcze większym zakresie powinny brać pod uwagę samorządy. Powinny one wdrażać rozwiązania, które poprawią życie mieszkańców.

Duży wpływ na to mogą mieć automaty samoobsługowe, takie jak biletomaty, w których można zakupić bilety na przystankach lub w pojazdach, o każdej porze dnia i nocy.

– Do tej pory PolCard from Fiserv uruchomił wraz z partnerami ponad 7 200 biletomatów mobilnych, stacjonarnych oraz kasowników na terenie całej Polski – informuje Elżbieta Burliga.

Zmieniają się także same parkometry. Dzięki tym nowoczesnym automatom kierowcy nie muszą drukować biletu i wkładać go za szybę samochodu. To pozwala zaoszczędzić czas i papier. Dzięki wyposażeniu parkometru w czytnik z PINpadem wyświetlanym na ekranie można wnieść opłatę za parkowanie z góry na kilka dni. W ostatnich miesiącach 120 takich nowoczesnych, zasilanych energią słoneczną parkometrów stanęło na Starym Mieście w Gdańsku.

Opłatomat i datkomat a nawet robot baristyczny

Nowym ciekawym narzędziem, które usprawnia obsługę w urzędach publicznych jest tzw. opłatomat. Dzięki niemu możliwe jest załatwienie wielu spraw, od pozyskania dokumentów aż do płatności, bez konieczności stania w kolejkach.

Samoobsługowe urządzenia płatnicze znalazły również swoje zastosowanie w sektorze organizacji pożytku publicznego. Datkomaty to urządzenia, za pomocą których można wesprzeć dowolną kwotą wybraną przez siebie fundację lub organizację.

Datkomaty możemy obecnie spotkać w kościołach, organizacjach pożytku publicznego, jak również na dworcach i w centrach handlowych.

– Do tej pory wdrożyliśmy ich już ponad 100 w całej Polsce. Polacy coraz częściej wspierają organizacje charytatywne, a ponieważ karta płatnicza czy smartfon stają się dla ludzi naturalną formą płacenia, to zmienia się forma przekazywania pomocy. Datkomaty pozwalają na wpłaty w dowolnym czasie i w bezpieczny sposób – informuje Elżbieta Burliga.

Tego typu rozwiązania są wykorzystywane także w urządzeniach, które dopiero wchodzą na rynek. Ciekawym rozwiązaniem jest np. robot baristyczny, który realizuje cały proces parzenia kawy wykonywany przez baristę w kawiarni. Robot sam bierze pasujący do wybranego napoju kubek, miele kawę oraz wsypuje do kolby/holdera. Następnie gotuje ją w ciśnieniowym ekspresie do kawy oraz np. dodaje mleko i syrop według życzenia klienta. Takie urządzenie można spotkać w Porcie Łódź, a za cały proces płatności na nim odpowiada PolCard from Fiserv.

Jak więc widać, samoobsługowe urządzenia świetnie sprawdzają się w przeróżnych obszarach. Pozwalają na optymalizację kosztów, zmniejszenie kolejek oraz możliwość sprzedaży produktów i usług 24 godziny na dobę. To pozytywnie wpływa na komfort klientów i rentowość biznesu.