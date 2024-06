Czy 30.06.2024 r. to niedziela handlowa, dziś handel bez zakazu we wszystkich sklepach, zakupy w galeriach i centrach handlowych, czynne: Lid, Biedronka i inne

Niedziela 30.06.2024 - czy jest handlowa? Pogoda nie zachęca do wyjścia z domu choć jeśli niedziela jest handlowa to sklepy wszystkich dużych sieci handlowych - od Biedronki i Lidla po Carrefour są klimatyzowane. Podobnie jak galerie handlowe, przy zakupach w niedzielę można więc odetchnąć od upału. Warto więc dziś w ostatnią niedzielę czerwca wybrać się na zakupy?

Zakupy w niedzielę 30 czerwca 2024 roku na pewno są opłacalne i bez ryzyka. Nie trzeba czekać na nowelizację ustawy o zakazie handlu w niedzielę, której procedura trwa w Sejmie, bo za handlową niedzielę 30 czerwca uznają także przepisy obowiązującej wciąż ustawy o zakazie handlu. Jest ona jedną z siedmiu w roku, w którą zakaz handlu nie obowiązuje w żadnym sklepie.

Mało tego, ponieważ to taka niedziela i czynne sa wszystkie sklepy, sieci prześcigają się w promocjach, by przyciągnąć klientów. Dla przykładu w Lidlu, poza normalną listą produktów z obniżonymi cenami w ramach standardowej akcji promocyjnej od czwartku i dodatkowymi obniżkami dla lojalnych klientów posługujących się aplikacją Lidl Plus są w ofercie promocyjnej dodatkowe artykuły, a ponadto za zakupy powyżej 100 zł bon 10 zł, zakupy 200 zł bon 200 zł a zakupy powyżej 300 zł, bon 30 zł. W praktyce daje to możliwość zapewnienia sobie 10-procentowej obniżki na większe zakupy, wedle kwoty, którą na nie klient zechce przeznaczyć.

Handel w niedzielę 30.06.2024: czy na zakupy do galerii lub centrum handlowego

Do galerii handlowej czy centrum, które są obecne w wielu mniejszych polskich miastach, można dziś 30.06.2024 r. oczywiście się wybrać i nie będzie to wyprawa na próżno. W związku z działaniem ustawy o zakazie handlu, która kilka lat temu zaskoczyła zwłaszcza inwestorów, którzy zaangażowali się w galerie i centra handlowe, sukcesywnie zmieniają one swój modeli biznesowy – kolejne sklepy zastępują punkty usługowe, które zakazem handlu nie są objęte.

Dlatego galerie i centra handlowe odżyły i poza dużymi zakupami w Carrefourach czy innych dużych sklepach sieciowych czy butikach można tam skorzystać z wszelkakich usług i ofert, które bez zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele dostępne są i w niedziele z zakazem handlu, i w niedziele handlowe - jak dzisiejsza.

Dziś 30.06.2024 r. możemy liczyć na dodatkowe atrakcje także w tych punktach, które w galeriach czynne są także w niedziele objęte zakazem handlu. Spodziewając się dziś wzmożonej fali klientów wybierających się na zakupy, także takie punkty mobilizują się i chcąc ich przyciągnąć do siebie - na zakupy czy choćby tylko w celu promowania się na przyszłość - przygotowały dodatkowe atrakcyjne oferty promocyjne.

Poza tym, że w galerii czy centrum handlowym zrobimy więc duże lub małe zakupy w dowolnym sklepie, z pewnością miło spędzimy czas na zajęciach sportowych czy w salonach gier – dzieci, by potem na koniec zjeść obiad czy kolację w jednej z rozlicznych restauracji, barów czy pubów.

Zakaz handlu w niedzielę 2024: ile niedziel handlowych w tym roku, w jakich terminach [wykaz]

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Jak widać jest na tej liście niedziela30.06.2024 roku.

Aktualnie, choć to już koniec pierwszej połowy roku 2024 roku handel był dozwolony tylko trzy razy – 28 stycznia, 24 marca i 30 kwietnia. Dziś jest więc czwarta z siedmiu niedziel handlowych 2024.

O ile wcześniej nie zmienią się przepisy, według obecnie obowiązującego prawa niedziel handlowych w 2024 roku zostały jeszcze trzy, z czego aż dwie niedziele handlowe będą w grudniu, przed Bożym Narodzeniem. Najbliższa natomiast, poza dzisiejszą to 25 sierpnia - na zakupy przed początkiem nowego roku szkolnego.

Zakaz handlu w niedzielę 2024: od kiedy więcej niedziel handlowych, ile w każdym miesiącu

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściwej ustawie nowelizacyjnej, która nie została odrzucona w pierwszym czytaniu, choć jednomyślni nie byli nawet posłowie z partii koalicyjnych, więc po poprawkach w trakcie prac w komisjach sejmowych, wróci ona wkrótce do ostatecznego głosowania. Jeśli zostanie uchwalona, po dwie niedziele handlowe w miesiącu będziemy mieli już od września 2024 roku.

