Rosnąca popularność subskrypcji usług cyfrowych zwiększa zainteresowanie wynajmem sprzętu

Coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące z wynajmowania rzeczy zamiast kupowania ich na własność. W parze z tym idzie upowszechnianie się subskrypcji usług. Firmy postanowiły wykorzystać oba te trendy w celach marketingowych. Coraz częściej więc darmowa subskrypcja jest bonusem do wynajmu sprzętu.

Model subskrypcyjny daje konsumentom możliwość korzystania z produktów i usług na zasadzie regularnych płatności. Ta forma jest często wygodniejsza niż jednorazowe zakupy. Umożliwia ona długoterminowy wynajem usługi lub sprzętu na zasadach abonamentu.

Jak tłumaczy Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży z Komputronik S.A., z perspektywy biznesu model subskrypcyjny może być o wiele bardziej opłacalny zarówno dla firm, jak również dla klientów niż zakup na własność.

Polacy coraz chętniej korzystają z subskrypcji

– Konsumenci mają możliwość przetestowania produktów przed finalizacją transakcji. W przypadku wynajmu mogą zmieniać dany produkt czy usługę w momencie, w którym pojawia się nowy model produktu, m.in. telefonu, czy aktualizacja np. programu. Subskrypcja daje wygodę, elastyczność, a także możliwość personalizacji – mówi Marcin Mordak.

Z badania wykonanego na zlecenie ING Banku Śląskiego można się dowiedzieć, że z produktów i usług w modelu subskrypcyjnym korzysta obecnie ok. 46 proc. Polaków, przy czym większość z nich używa wielu rozwiązań tego typu. Najczęściej są oni użytkownikami dwóch-trzech (42 proc. wskazań), płacąc za nie miesięcznie około 150 zł.

– Polacy pokochali subskrypcje usług. Coraz popularniejszy staje się też w tym kontekście wynajem sprzętu, w tym m.in. konsoli do gier, projektorów czy nawet drukarek 3D. W naszym życiu dochodzi też przecież do sytuacji, w których potrzebujemy wiertarki, podkaszarki, bagażnika samochodowego na dach czy rzutnika, a sąsiad nie ma możliwości nam ich pożyczyć, bo nie ma danego produktu albo akurat wyjechał na wakacje – mówi Mateusz Kryś, Kierownik Projektu Rozwoju Usług Dodatkowych z Komputronik S.A.

– Zamiast kupować sprzęt na własność, możemy za niewielką opłatą go wynająć i skorzystać z niego raz czy dwa – dodaje Mateusz Kryś.

Jaką elektronikę najchętniej wypożyczają Polacy?

Doświadczenia firm badawczych oraz tych z branży elektroniki użytkowej pokazują, że konsumenci preferują wypożyczanie małego sprzętu.

– Model subskrypcji ma zastosowanie w wynajmie takiego sprzętu, jak np. smartfony, laptopy, konsole, zegarki, a także projektory czy drukarki 3D – komentuje Miłosz Nowakowski, dyrektor sprzedaży Brandly360.

– W Komputronik ok. 60 proc. wynajmowanych przedmiotów to smartfony, 25 proc. użytkowników decyduje się na laptopy, natomiast komputery stacjonarne, monitory, tablety, konsole i smartwatche mieszczą się w pozostałych 15 proc. – informuje Mateusz Kryś.

Warto dodać, że nie wszystkie dostępne kategorie były udostępnione konsumentom w tym samym czasie. Przykładowo, możliwość wynajmu konsol funkcjonuje w Komputronik od kilki miesięcy. Natomiast smartfonów już od ponad roku.

Jeżeli chodzi o smartfony, dominują wysokie modele przede wszystkim iPhonów oraz Samsungów. Prym wiodą laptopy marek, takich jak Apple, ASUS, Lenovo czy HP. W Co się tyczy zaś komputerów stacjonarnych, największą popularnością cieszą się sprzęty własne marki Komputronik. W zegarkach – Apple Watche, a w monitorach – iiyama.

Wynajem rzeczy: najchętniej o wartości od 5 tys. zł w górę

– Konsumenci wynajmują w naszych sklepach najczęściej sprzęty o wartości przekraczającej 5 tys. zł. Średnia wartość koszyka świadczy o tym, że klienci wybierający smartfony decydują się w głównej mierze na produkty najwyższej jakości, będące często flagowymi modelami danej marki. Laptop w cenie około 5 tys. zł w większości przypadków również spełnia oczekiwania użytkowników – wyjaśnia Marcin Mordak.

Wysokość opłaty za wynajem zależy w głównej mierze od utraty wartości sprzętu w skali roku. Im dłuższa jego żywotność, tym niższą kwotę konsument będzie płacił miesięcznie za możliwość korzystania z niego. Subskrypcja różni się od rat tym, że klient ostatecznie nie staje się właścicielem konkretnego przedmiotu.

Teraz subskrypcja jako usługa w promocji

Komputronik postanowił w cenie wynajmu zoferować pakiet korzyści, który obejmuje ubezpieczenie, takie jak np. oklejenie ekranu folią bądź konfigurację sprzętu.

– Klienci bardzo często pytają nas, czy muszą przychodzić do salonu, żeby skonsultować jakąś kwestię lub skonfigurować system. Wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom, oferując usługę zdalnego informatyka, który jest do dyspozycji przez całą dobę. W pakiecie użytkownicy mają zaoferowaną usługę ubezpieczenia sprzętu, nie martwiąc się o jego stan w przypadku uszkodzenia – dodaje Mateusz Kryś.

Elastyczność firm widać nie tylko w kwestii oferowanych usług, ale także w prezentowaniu oferty.

Firmy muszą być elastyczne, aby trafić w gusta swoich konsumentów. Jednym z takich przejawów jest stosowanie modelu subskrypcji jako formy promocji.

Nasze analizy digital shelf potwierdzają, że wynajem i subskrypcja są włączane w ekosystem sprzedaży elektroniki użytkowej, a także komunikowane zarówno na kartach produktów sprzętów dostępnych w akcji, w opisach promocji, wzmiankowane w banerach promocyjnych konkretnych towarów i asortymentu, jak również realizowane na dedykowanych podstronach – tłumaczy Miłosz Nowakowski.

Zdaniem przedstawiciela Brandly360 model subskrypcji na stałe wpisał się w krajobraz e-commerce. Umiejętność analizy promocji jest szansą na rozwój biznesu, a także wzrost zaufania klientów.

–Wykorzystanie subskrypcji jako sposobu na zwiększenie sprzedaży w branży elektroniki użytkowej to typ promocji, który już wpisał się w ekosystem e-commerce – dodaje przedstawiciel Brandly360.

Subskrypcja na świecie staje się powszechnym modelem konsumpcji

Netflix, Spotify, Play, Microsoft czy Zalando i możliwość zakupu abonamentu ubrań na wynajem. Rynek subskrypcji dotyka praktycznie każdego aspektu naszego życia – zarówno tego konsumenckiego, jak również biznesowego.

Dynamiczny rozwój tego trendu ma przede wszystkim związek ze wzrostem e-commerce. W 2019 roku wartość światowego handlu elektronicznego oferowanego w subskrypcji wynosiła 15 miliardów dolarów, natomiast do 2025 r. ma osiągnąć 473 mld dol. – wynika z przewidywań przedsiębiorstwa McKinsey. Oznacza to w porównywanym okresie ponad 3 000 procentowy wzrost.

Media i rozrywka, żywność i napoje, kosmetyki, odzież i moda, technologie i elektronika, transport, usługi zdrowotne i fitness, produkty dla dzieci, dom i ogród, książki i prasa oraz edukacja. Model wynajmu usług lub produktów jest bardzo popularny m.in. w wymienionych kategoriach.