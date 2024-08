Sprzedają dom na przedmieściach i uciekają do centrum. Nowy trend na rynku nieruchomości

Polacy uciekają z przedmieścia i kupują mieszania w centrach miast. Tłumaczą, że nie chcą być taksówkarzami dla swoich dzieci. Takie rozwiązanie jest o tyle łatwe do sfinalizowania, że domy pod miastem nie tracą na wartości.

Kiedyś kameralne, dzisiaj pełne ludzi. Przedmieścia mają swoje zalety, ale też sporo wad.

Ucieczka przed wielkomiejskim hałasem do ciszy i zieleni coraz częściej okazuje się złudą lub co najmniej w praktyce odsłania gorszą stronę takiej lokalizacji, zwłaszcza gdy pojawią się dzieci i trzeba łączyć opiekę nad nimi czy – później – ich edukację z intensywną pracą zawodową.

Ucieczka z miasta na przedmieścia okazała się pomyłką: dlaczego

Coraz częściej więc dochodzi do sytuacji, gdy osoby, które wcześniej marzyły o domu za miastem, teraz marzą o tym, by wrócić bliżej centrum.

Jak informują eksperci rynku nieruchomości moda na domy i bliźniaki na przedmieściach powoli mija. Jednym z powodów są nie do końca przemyślane decyzje o wyprowadzce z aglomeracji na przedmieścia.

Dom na przedmieściach, ogródek, pół godziny drogi do centrum miasta. Wydaje się, że to pomysł na sielskie życie i stworzenie sobie okazji do funkcjonowania z jednej strony dość blisko miejsca pracy i szkoły dla dzieci, a z drugiej w otoczeniu zieleni i natury.

Okazuje się jednak, że w praktyce nie dla każdego taka formuła życia okazuje się zgodna z wyobrażeniami.

– W krótkim czasie doprowadziłem do trzech transakcji, gdy relatywnie młode rodziny z dziećmi decydowały się na sprzedaż domu lub bliźniaka za miastem, z jednoczesnym zakupem mieszkania w centrum lub blisko centrum miasta – informuje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

– Tego typu transakcje przestały już należeć do rzadkości. Widać pewną tendencję pokazującą, że dom za miastem ma szereg zalet, ale ma też wady, które potrafią mocno odbić się na życiu rodzinnym – dodaje Mirosław Król.

Zieleń w ogródku to atut, który nie jest w stanie przesłonić wielu wad

O jakich wadach mowa? Jak wyjaśnia ekspert, to przede wszystkim brak infrastruktury publicznej: żłobków, przedszkoli, konieczność dojeżdżania do pracy, konieczność dojeżdżania do sklepów. Klienci mówią wprost, że nie byli świadomi tego, że znaczną część życia spędzą w samochodach, a wyjazd w porannych i popołudniowych godzinach komunikacyjnych bywa często poważnym problemem – mówi Mirosław Król.

– Inna sprawa to zmiana charakteru przedmieścia. Kiedyś zwykle były kameralne, a teraz bywają sypialniami z setkami domów i z zabudową wielorodzinną. Kiedyś więc przenosząc się na przedmieścia, uciekaliśmy od ruchu samochodów i zgiełku, a teraz faktycznie wiele gmin podmiejskich jest rozbudowanych niczym centra miast – wyjaśnia Mirosław Król.

Dom za miastem; od czego zależy wartość takiej nieruchomości

Dom za miastem jednak zawsze jest inwestycją, która pozwala na sfinansowanie zakupu mieszkania w centrum dużego miasta, a czasem nawet zostaje sporo wolnych środków.

Wszystko zależy od lokalizacji, od metrażu, standardu wykończenia, położenia obiektu raz faktu czy jest to segment, bliźniak czy dom wolnostojący.

Duże znaczenie dla kupujących ma również zieleń. Ogródek jako enklawa zieleni często jest czynnikiem decydującym o tym, czy dany dom zostanie kupiony.

Jak wyjaśnia ekspert, w cenie bliźniaka zwykle jesteśmy w stanie kupić atrakcyjne mieszkanie w centrum miasta. Po sprzedaży dużego domu, nawet dwa mieszkania lub mieszkanie i kawalerkę.

Inne rozwiązanie spotykane teraz na rynku jest takie, że rodzina nie sprzedając domu na przedmieściach kupuje mieszkanie w mieście, przeprowadza się do niego, a dom wynajmuje. Atutem takiego rozwiązania jest zachowanie domu i zagwarantowanie sobie możliwości powrotu do niego na dalsze lata życia, gdy dzieci będą już dorosłe.

Nie zawsze jednak jest to możliwe, bo – jak wyjaśnia ekspert – dom na przedmieściach łatwo jest sprzedać, ale dużo trudniej wynająć. Tym bardziej, że dynamika zawieranych transakcji na rynku nieruchomości zmalała – w drugim kwartale 2024 roku było ich dużo mniej niż rok wcześniej.