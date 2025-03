Ludzie kradną w sklepach, kiedy ceny szaleją. Jest to najczęściej: alkohol, kawa, słodycze

Rosnące ceny podstawowych produktów spożywczych przed świętami Wielkanocnymi nie tylko uderzają w portfele konsumentów, ale także prowadzą do wzrostu kradzieży w sklepach. Wśród najczęściej wynoszonych towarów znajdują się alkohol, kawa i słodycze – produkty, których ceny w ostatnich miesiącach poszybowały w górę.

Przedświąteczny wzrost cen kluczowych produktów spożywczych, takich jak jajka, kakao czy kawa, powoduje nie tylko większe obciążenie dla konsumentów, ale także rosnącą falę kradzieży w sklepach. Alkohol, słodycze i kawa należą do najczęściej wynoszonych towarów, a detaliści muszą mierzyć się z coraz większymi stratami. Zjawisko to nasila się szczególnie wtedy, gdy ceny rosną gwałtownie, co sprawia, że niektórzy konsumenci sięgają po nielegalne rozwiązania. W odpowiedzi na ten problem sklepy inwestują w nowoczesne zabezpieczenia, takie jak etykiety RFID czy specjalne opakowania antykradzieżowe. Jakie jeszcze kroki podejmuje branża, by ograniczyć straty i zapewnić bezpieczeństwo produktów?

Ceny żywności szaleją – ile zapłacimy za czekoladę i kawę?

Ceny kakao na światowych rynkach w ciągu ostatniego roku wzrosły trzykrotnie i utrzymują się na wysokim poziomie. Przyczyną tego są m.in. niekorzystne warunki pogodowe w krajach produkujących kakao, takich jak Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Do tego producenci potrafią przed świętami podnieść ceny słodyczy nawet o 186%! Przykładowo, na przestrzeni tylko dwóch lat średnia cena tabliczki czekolady wzrosła o 100% – z 4 zł za 100 gramów do 8 zł.

To wszystko prowadzi do wzrostu cen czekolady i wyrobów cukierniczych. Rekordy cen bije też kawa, której cena sięga już niemal 6000 USD za tonę. Wiele mówi się także o wzroście cen jaj, których wysoka cena przełoży się na ceny wielu innych produktów, do których są one wykorzystywane, np. wyroby cukiernicze, makarony czy majonezy, co będzie szczególnie odczuwalne w okresie świątecznym. Skutki rosnących cen odczujemy zatem wszyscy – nie tylko przyrządzając domową jajecznicę, ale kupując ciastko do (coraz droższej) kawy, gotując obiad czy przygotowując sałatkę.

Kradzieże produktów wielkanocnych: czekolada i kawa jest na celowniku złodziei

Wzrost cen czekolady i kawy prowadzi nie tylko do obciążenia portfeli konsumentów, ale także do zwiększenia ryzyka kradzieży tych produktów w sklepach. W Nowej Zelandii odnotowano przypadek, w którym kobieta została aresztowana za kradzież 66 tabliczek czekolady ze sklepu spożywczego. W Wielkiej Brytanii mężczyzna podróżował po kraju i ukradł z supermarketów czekoladę, słodycze i inne produkty o wartości ponad 5000 funtów (około 25000 zł).

Nie jest to jednak tylko domena innych krajów. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce zdecydowała się na umieszczanie drogich czekolad w pudełkach antykradzieżowych, które po zakupie muszą być odbezpieczone przez pracowników. Pokazuje to, że problem jest doskonale znany polskim detalistom. Z kolei w Stanach Zjednoczonych zorganizowane grupy przestępcze podszywają się pod firmy transportowe, aby ukraść całe ładunki kawy, co jest efektem rekordowo wysokich cen tego surowca.

W naszym kraju może nie kradnie się całych transportów, jednak menadżer jednej z sieci handlowych mówi wprost – ludzie kradną w sklepach, kiedy ceny szybko rosną, a wśród najczęściej kradzionych towarów znajduje się alkohol, kawa i słodycze. W kontekście zbliżającego się lanego poniedziałku warto zwrócić uwagę na tradycję polewania się wodą, która w niektórych regionach ewoluowała w polewanie się perfumami. To z kolei może prowadzić do wzrostu kradzieży tych produktów w okresie świątecznym.

Jak sklepy walczą z kradzieżami przed Wielkanocą?

Aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, sprzedawcy detaliczni coraz częściej stawiają na zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pomagają w zabezpieczaniu towarów przed kradzieżą, a jednocześnie przynoszą dodatkowe korzyści w postaci optymalizacji zarządzania sklepem. Systemy monitoringu wizyjnego przestały już wystarczać. Coraz częściej wprowadza się technologie RFID, które umożliwiają precyzyjne śledzenie produktów w czasie rzeczywistym, a także systemy analityczne, które identyfikują podejrzane zachowania klientów.

Ponadto, w dobie rosnącej konkurencji i coraz bardziej wymagających konsumentów, sklepy muszą dostosować oferowane doświadczenia zakupowe, oferując bardziej spersonalizowane usługi i łatwiejszy dostęp do produktów, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów. Klient nie może mieć poczucia, że jest z góry traktowany jak potencjalny złodziej.

Nowoczesne zabezpieczenia – jak chronić czekoladę, kawę i jajka?

Dla zabezpieczenia przed kradzieżą produktów o metalizowanych opakowaniach, takich jak np. czekolada czy kawa, idealnym rozwiązaniem jest etykieta RF Metal. Jest ona również skuteczna przy ochronie puszek. W przypadku tego typu opakowań sklepy często borykały się z problemem znalezienia skutecznych rozwiązań właśnie przez ich metalowe elementy. Teraz rodzaj opakowania nie jest już przeszkodą w zabezpieczeniu przeciwkradzieżowym. Już niedługo na rynku zadebiutuje także zupełnie nowe zabezpieczenie Alpha Chocolate Keeper przeznaczone do ochrony czekolad. Do zabezpieczenia produktów świeżych przeznaczone jest rozwiązanie RFreshID, które nie tylko chroni towar przed kradzieżą, ale także skutecznie monitoruje ich datę przydatności do spożycia, co pozwala na zmniejszenie strat związanych z przeterminowaniem towarów.

- Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania kradzieży to wciąż spory problem w Polsce. Pokazały to badania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których wyniki publikowane były pod koniec ubiegłego roku. W obliczu rosnących cen najbardziej podstawowych produktów spożywczych rośnie ryzyko kradzieży w okresie przedświątecznym. Rozwiązania, takie jak etykiety RF Metal, Alpha i RFreshID, stanowią skuteczne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami. Dodatkowo, oferują one możliwość przeprowadzania zautomatyzowanej inwentaryzacji oraz śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące reagowanie na potrzeby konsumentów i minimalizację strat związanych z przeterminowaniem produktów. Inwestycja w tego typu rozwiązania nie jest zatem jedynie inwestycją w zabezpieczenia antykradzieżowe. To także inwestycja w zmniejszenie strat, wyższą wydajność operacyjną czy znacząco lepsze doświadczenia zakupowe konsumentów oraz w uwolnienie czasu i potencjału pracowników – przekonuje Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems Polska.

Podsumowanie: Jak zatem uniknąć droższych zakupów?

Rosnące ceny kluczowych produktów spożywczych przed świętami Wielkanocnymi stanowią wyzwanie zarówno dla konsumentów, jak i dla branży handlu detalicznego. Okres przedświąteczny wymaga szczególnej uwagi i zastosowania skutecznych rozwiązań zabezpieczających. Nowe technologie mogą znacząco przyczynić się do redukcji ryzyka kradzieży, optymalizacji zarządzania zapasami oraz zapewnienia świeżości produktów, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów i marży. Pamiętajmy bowiem, że im więcej kradzieży, tym większe widzimy potem ceny na sklepowych półkach – sprzedawca nie jest w stanie wziąć wszystkich strat na siebie i „przerzuci je” ostatecznie na uczciwych konsumentów.

