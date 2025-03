Błędy w PIT mogą słono kosztować! Kiedy skarbówka Ci nie wybaczy?

Nawet drobna pomyłka w rozliczeniu PIT może oznaczać opóźnienie zwrotu, konieczność składania korekty, a nawet dopłatę z odsetkami! Literówki, źle przepisane kwoty czy pominięte przychody – to tylko niektóre z częstych błędów, które mogą sprowadzić na Ciebie kłopoty z urzędem skarbowym. Sprawdź, jak ich uniknąć i nie dać się fiskusowi!

Złożenie rocznego PIT-u to obowiązek, którego nie da się uniknąć, ale można uniknąć kosztownych błędów. Wystarczy jedna literówka w numerze PESEL, źle przepisana kwota czy pominięcie dodatkowego dochodu, by fiskus zakwestionował deklarację. Konsekwencje? Opóźniony zwrot podatku, konieczność składania korekty, a nawet naliczone odsetki. Choć system Twój e-PIT ułatwia rozliczenia, nie zwalnia z odpowiedzialności – każdy podatnik musi samodzielnie sprawdzić swoje zeznanie. Sprawdź, jakie błędy zdarzają się najczęściej, by uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów z urzędem skarbowym. Kilka minut uwagi może oszczędzić Ci wiele kłopotów!

Pomyłki w zeznaniach rocznych PIT: Co przytrafia się najczęściej?

Jednym z prozaicznych błędów są problemy formalne, takie jak literówki w nazwisku, źle wpisany numer PESEL czy niepoprawny rachunek bankowy. Takie pomyłki mogą wydawać się drobne, ale w praktyce opóźniają zwrot podatku, a w skrajnych przypadkach wymagać składania korekty.

Jeszcze większe konsekwencje niosą za sobą błędy w wyliczeniach. Czasem wystarczy źle zaokrąglona kwota lub niewłaściwie przepisany dochód z PIT-11, by deklaracja wymagała poprawy. Co więcej, podatnicy nieświadomie pomijają niektóre przychody - na przykład te pochodzące z wynajmu nieruchomości, umów cywilnoprawnych czy pracy za granicą. Takie niedopatrzenie może skutkować powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty wraz z odsetkami.

– Problematyczny okazuje się także wybór formularza. Choć w teorii rozróżnienie między PIT-37 a PIT-36 jest jasne, w praktyce bywa mylące, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną lub osiągających dochody z różnych źródeł - mówi Aneta Miszczak, ekspertka Intrum.

Tabela: Wybór właściwego formularza zeznania rocznego PIT

Formularz Kto go składa? PIT-37 Pracownicy oraz osoby na umowie zlecenie i o dzieło, rozliczający się na zasadach ogólnych PIT-36 Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej PIT-28 Osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-16 Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej PIT-38 Osoby osiągające dochody kapitałowe (np. z inwestycji) PIT-39 Osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży nieruchomości

Nie zapomnij o ulgach podatkowych w PIT – to realne oszczędności!

Ulgi podatkowe to szansa na wyższy zwrot lub niższy podatek do zapłaty. Wiele osób jednak o nich zapomina lub błędnie je rozlicza w deklaracjach PIT, co może skutkować koniecznością składania korekty. Szczególnie często pomijane są ulgi: prorodzinna, rehabilitacyjna oraz termomodernizacyjna, które mogą znacząco wpłynąć na budżet domowy.

Aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym, warto dokładnie sprawdzić, jakie ulgi Ci przysługują. Najczęstsze błędy to:

brak uwzględnienia przysługującej ulgi – podatnicy zapominają o możliwych odliczeniach;

– podatnicy zapominają o możliwych odliczeniach; nieprawidłowe obliczenia – błędne kwoty mogą skutkować koniecznością korekty.

– błędne kwoty mogą skutkować koniecznością korekty. brak wymaganych dokumentów – fiskus może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dowodów.

Czy cyfryzacja skarbówki eliminuje błędy w rocznych deklaracjach PIT?

Według unijnego raportu polskie urzędy ulegają coraz większej digitalizacji. Porównując rok 2024 do 2023 zauważono wzrost o ponad 6% w obszarze cyfryzacji usług publicznych dla obywateli[1]. Dotyczy to także rozliczeń z fiskusem - w 2024 roku aż 95% deklaracji podatkowych zostało złożonych elektronicznie, z czego prawie 14 mln przez system Twój e-PIT.

– Twój e-PIT to narzędzie, które redukuje część ryzyka związanego z błędami w rozliczeniach, jednak nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia deklaracji - mówi Aneta Miszczak. - Nie można oczekiwać, że digitalizacja tych systemów równa jest całkowitej eliminacji błędów. Każda manualna ingerencja we wniosek może spowodować nieprawidłowości. Nie należy więc całkowicie i bezrefleksyjnie polegać na wsparciu technologicznym, a zaleca się samodzielnie sprawdzenie PIT-u przed zatwierdzeniem.

Twój PIT, Twoja odpowiedzialność – nie ryzykuj błędów!

Ostatecznie, odpowiedzialność za poprawność rozliczenia spoczywa na samym podatniku. Staranność i rozwaga w wypełnianiu PIT-u nie tylko minimalizują ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów, ale także przyczyniają się do większego spokoju i stabilności finansowej. Kilka dodatkowych minut poświęconych na dokładne sprawdzenie czy wybraliśmy odpowiedni formularz oraz poprawności wprowadzonych danych może uchronić przed długotrwałymi konsekwencjami, czyniąc coroczne rozliczenie mniej stresującym.

[1] „Stan cyfrowej dekady 2024”