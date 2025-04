13.04.2025: niedziela handlowa czy z zakazem handlu przed świętami. Wielkanoc: ile niedziel handlowych w kwietniu

W kwietniu są dwie niedziele handlowe, ale nie przed Wielkanocą. Taka jest tylko jedna – najbliższa, 13.04.2025 roku. Druga niedziela handlowa w kwietniu to 27.04.2025 roku i z pewnością nie jest to dzień na zakupy dla spóźnialskich.

By wykorzystać niedzielna czas wolny na przedświąteczne zakupy trzeba skorzystać z Niedzieli Palmowej, a więc poprzedzającej święta Wielkanocy.

Ile niedziel handlowych przed Wielkanocą 2025

Kto tego nie chce i wolałby uniknąć sobotnich scen dantejskich przed kasami supermarketów i dyskontów, ten powinien rozpocząć przygotowania już teraz albo zarezerwować czas od poniedziałku do czwartku 14-17 kwietnia.

Mając na uwadze okoliczność, że rodacy tradycyjnie w dalszym ciągu odkładają zakupy na ostatnią chwilę i dantejskie sceny z soboty 12 kwietnia w tym okresie będą miały swoje nieustanne powtórki.

Ile niedziel handlowych w kwietniu 2025: czy na pewno prawo o zakazie handlu jest przed Wielkanocą logiczne

Paradoksalnie, poza grudniem kwiecień jest jedynym miesiącem w roku, w którym jest więcej niż jedna niedziela handlowa. W większość miesięcy wszystkie niedziele są z zakazem handlu, a w grudniu, od 2025 roku dopiero zresztą, będą aż trzy niedziele handlowe.

Biorąc pod uwagę, iż w całym kalendarzowym roku ustawa o zakazie handlu w niedzielę dopuszcza otwieranie sklepów, poza stałymi wyjątkami, tylko w osiem w sumie niedziel, grudzień i zaraz po nim kwiecień są miesiącami wyjątkowymi.

O ile jednak w grudniu wszystkie niedziele handlowe poprzedzają święta – Boże Narodzenie, o tyle w kwietniu mamy prawnego dziwoląga. Niedziela handlowe są dwie, ale tylko jedna poprzedza święta, na dodatek jest to Niedziela Palmowa, o szczególnym dla chrześcijan znaczeniu.

Druga niedziela handlowa jest już po Wielkanocy, 27.04.2025 roku. Jaki jest jej sens, nie wiedzą – podejrzewam – nawet autorzy ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Już szybciej racjonalni ekonomiści podpowiedzą, że zez względu na przygotowania do pierwszej w roku majówki, która zawsze jest okresem totalnego lenistwa i odpoczywania, nawet większym niż tradycyjne święta Wielkanocne.

Niedziela 13.04.2025 – handlowa czy z zakazem handlu: jakie i gdzie zakupy w najbliższą niedzielę

Kto musi zrobić zakupy przedświąteczne koniecznie w niedzielę, bo nie może ich zrobić ani wcześniej, ani odkładać na ostatnią chwilę, ten w najbliższa niedzielę będzie miał pełne pole do działania – czynne będą wszystkie sklepy, od osiedlowych po dyskonty i sklepy w galeriach oraz centrach handlowych.

Co ważne, sieci i sklepy szykują się na ten dzień, można więc się spodziewać, że wzmożona konkurencja przyniesie dodatkowe oferty promocyjne. Na szczęście informacje o takich specjalnych promocjach pojawiają się w tej chwili zarówno w tradycyjnych gazetkach jak i na stronach internetowych.

Dla osób, które mają w swoim zasięgu – geograficznym lub czasowym – większą ilość sieci: Lidl, Biedronka, Stokrotka, Dino, Kaufland, Aldi, Carreforur, Auchan i inne – to dodatkowa sposobność na zaoszczędzenie za zakupach, co w sytuacji gdy ceny żywności urosły w porównaniu do ubiegłego roku o 10 procent, przy inflacji i połowę niższej i podobnych budżetach domowych, które rodziny mogą przeznaczyć na wielkanocne wydatki, stwarza możliwość kupienia na wielkanocny stół nieco więcej produktów niż byłoby to możliwe bez promocji.

Oferty więc warto przeanalizować, a w najpopularniejszych dyskontach – Lidlu i Biedronce oraz Stokrotce będą one w Internecie dostępne już w środowy wieczór – by opracować plan zakupów, umożliwiający odniesienie największych korzyści z tych specjalnych promocji.