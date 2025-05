Zmiany w wypłatach 800 plus. ZUS przesuwa w maju terminy przelewów. Kiedy pieniądze trafią do rodziców?

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w maju.

Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat? Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Tak właśnie jest w maju. Ze względu na długi weekend 800 plus już 30 kwietnia otrzymali, ci, do których pieniądze trafiłyby wedle ustalonego porządku 2 maja, w tym rok i 4 maja. W tym roku drugi dzień maja przypadł na piątej – w sam środek majówki, zaś czwarty dzień maja, w niedzielę. Zmiana terminów zdarzy się jeszcze raz. Ponieważ 18 maja przypada na niedzielę, rodzice otrzymają przelewy już w piątek, 16 maja.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w maju 2025

30 kwietnia (środa) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 2 maja (piątek) i 4 maja (niedziela),

7 maja (środa),

9 maja (piątek),

12 maja (poniedziałek),

14 maja (środa),

16 maja (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 18 maja (niedziela),

20 maja (wtorek),

22 maja (czwartek).

Zmiany w 800 plus

Przypomnijmy, że od lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 800 plus na tak zwany nowy okres świadczeniowy, który potrwa od pierwszego dnia czerwca tego roku, do maja roku przyszłego. Bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Dlaczego? Bo od tego zależy, czy zostanie zachowana ciągłość wypłaty pieniędzy.

800 plus. Co zrobić, żeby zachować ciągłość wypłat pieniędzy

Aby zachować ciągłość świadczenia 800 plus, rodzice mogli złożyć wniosek w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. W takiej sytuacji ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci pieniądze w terminie do 30 czerwca. Jeśli wniosek będzie złożony w terminie od 1 do 31 maja świadczenie z wyrównaniem za czerwiec trafi na konta rodziców w terminie do 31 lipca. W sytuacji złożenia wniosku w terminie od 1 do 30 czerwca, ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem, ale od lipca, czyli od miesiąca złożenia wniosku - wyjaśnia Dąbrówka.

Wyłata 800 plus z wyrównaniem

W praktyce oznacza to, że jeśli złożymy wniosek w maju, otrzymamy pieniądze ze świadczenia za czerwiec, jednak wpłyną na konto dopiero w lipcu. Podobnie jeśli złożymy wniosek w czerwcu – wówczas ZUS wypłaci wyrównanie za czerwiec do końca sierpnia. Jeśli jednak złożymy wniosek w lipcu, już nie dostaniemy wyrównania za czerwiec – za ten miesiąc nie otrzymamy świadczenia. Otrzymamy je do końca września z wyrównaniem, ale jedynie za lipiec. Wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia ZUS rozpatrzy i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia i w terminie do 31 października.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

800 plus już nie dla każdego

Od nowego okresu świadczeniowego wchodzi zmiana, która polega na powiązaniu prawa do otrzymywania 800 plus ze szklonym obowiązkiem na terenie Polski dla dzieci z Ukrainy. – ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczyło biuro prasowe ZUS.

Będzie to dotyczyć tylko tych dzieci, objętych obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie będzie miał tu zastosowania – wyjaśniał ZUS.