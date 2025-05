MRPiPS: nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności. Termin do 20 maja 2025 r. na składanie dokumentów

Rok 2025 jest wyjątkowo obfitujący w zmiany prawa czy też projekty zmian w zakresie uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami i ogólnie dla całego systemu orzecznictwa. Ale to nie koniec! Idą kolejne zmiany i to na z góry określone lata: na 2026, 2027 a nawet 2028 r. Perspektywa odległa - to fakt, ale takie działania jak zapowiada resort pracy wymagają długiej perspektywy. Udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że MRPiPS ogłasza program: "Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności". Co będzie obejmował program, do kogo jest skierowany i co można zyskać?

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, występując jako przyszły Partner wiodący projektu, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności" w ramach działania 3.4 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami. REKLAMA Nasi Czytelnicy doskonale wiedzą, jak wiele tekstów wychodzi na portalu Infor w zakresie praw i obowiązków co do osób z niepełnosprawnościami. Wynika to z tego, że po pierwsze na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany a po drugie rok 2025 jest wyjątkowo obfitujący w zmiany prawa czy też projekty zmian w zakresie uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami i ogólnie dla całego systemu orzecznictwa. Ale to nie koniec! Idą kolejne zmiany i to na z góry określone lata: na 2026, 2027 a nawet 2028 r. Perspektywa odległa - to fakt, ale takie działania jak zapowiada resort pracy wymagają długiej perspektywy. Udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że MRPiPS ogłasza program: "Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności". Co będzie obejmował program, do kogo jest skierowany i co można zyskać? Jak podaje resort pracy w zakresie celu projektu: zamierzeniem do osiągnięcia jest przygotowanie kompleksowego modelu orzekania o niepełnosprawności, odpowiadającego na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz systemu świadczeń i innych form wsparcia. Zmodyfikowany model orzekania o niepełnosprawności będzie oparty o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Zmodyfikowany model orzekania o niepełnosprawności będzie zgodny z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). Co dla niepełnosprawnych w 2026? Jak podaje MRPiPS cele szczególne projektu, a zatem planowane zmiany, które będą wdrożone na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2026, 2027 czy 2028 w zależności od danego pakietu rozwiązań to: analiza obecnego systemu orzekania o niepełnosprawności i systemu świadczeń funkcjonującego systemu orzekania o niepełnosprawności i systemu świadczeń oraz innych instrumentów wsparcia z uwzględnieniem rozwiązań zagranicznych; opracowanie modelu wieloaspektowej oceny, mającej na celu ustalenie niepełnosprawności i kwalifikację do instrumentów wsparcia; wypracowanie ostatecznego kształtu modelu wieloaspektowej oceny, mającej na celu ustalenie niepełnosprawności i kwalifikację do instrumentów wsparcia na podstawie wyników przeprowadzonych badań i konsultacji oraz przygotowanie rozwiązań legislacyjnych; wypracowanie jednolitego systemu świadczeń obejmującego funkcjonujące obecnie świadczenia i instrumenty wsparcia wraz z rozwiązaniami legislacyjnymi; przygotowanie systemu informatycznego przeznaczonego do standaryzacji i zarządzania wszystkimi zadaniami składającymi się na proces orzekania o niepełnosprawności oraz kwalifikacji do świadczeń i innych instrumentów wsparcia; opracowanie narzędzia informatycznego z platformą e-learningową stanowiącego moduł merytoryczny dla personelu orzeczniczego oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry orzeczniczej i pracowników administracyjnych; dostosowanie struktury administracyjnej i organizacyjnej systemu orzekania o niepełnosprawności do zaprojektowanych nowych rozwiązań. W poszczególnych artykułach będą omówione powyższe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dalszy ciąg materiału pod wideo 20 maja 2025 r. termin na składanie ofert Na chwilę obecną kluczowy jest termin w projekcie, bo będzie realizowany w okresie III kwartał 2025 – I kwartał 2028. Termin ten to 20 maja 2025 na składanie ofert. Ważne Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie maksymalnie 3 (słownie: trzech) partnerów – organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.), posiadających łącznie doświadczenie: w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w realizacji projektów mających także na celu wypracowanie rozwiązań o charakterze systemowym lub modelowym, w realizacji projektów w partnerstwie z podmiotami publicznymi, we współpracy z lekarzami orzecznikami w zakresie wdrażania modelu biopsychospołecznego oraz w organizacji spotkań eksperckich z kadrąnaukową. Specjaliści zdecydują o przyszłości osób z niepełnosprawnościami Wspólna realizacja projektu oznacza wniesienie przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych na warunkach, które zostaną określone w umowie o partnerstwie. W ramach realizacji projektu wymagane będzie zapewnienie łącznie przez partnerów wyspecjalizowanej oraz doświadczonej kadry w zakresie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, diagnozy funkcjonalnej, ICF, systemu IT