Zakupy internetowe coraz częściej przez media społecznościowe. Teraz social media mają własny social e-commerce

Ponadto 38 proc. użytkowników deklaruje większą lojalność wobec marki, jeśli mają możliwość zakupu bezpośrednio po zapoznaniu się z produktem na platformach społecznościowych.

Zakupy w social mediach? Codzienność dla 31 proc. konsumentów

40 proc. polskich konsumentów oczekuje możliwości robienia zakupów na wielu platformach jednocześnie – w social mediach, na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych – wynika z najnowszego badania „Adyen Index: Retail Report 2025”.

Z social commerce korzysta regularnie 31 proc. badanych, a trend obejmuje nie tylko młodsze pokolenia. Tymczasem tylko 24 proc. firm planuje inwestycje w tym obszarze.

Aż 77 proc. konsumentów robiących zakupy w mediach społecznościowych korzysta z tego kanału do pięciu razy w miesiącu, przy czym niemal połowa z nich (48 proc.) wydaje podczas pojedynczej transakcji do 250 zł.

Najaktywniejsze w social commerce są generacja Z (36 proc.), millenialsi (35 proc.) i generacja X (33 proc.), jednak coraz częściej sięgają po nie także baby boomers (20 proc.). Najwyższe jednorazowe wydatki odnotowują z kolei millenialsi (910 zł), generacja Z (711 zł) oraz generacja X (599 zł).

Warto zwrócić uwagę na wyraźne różnice w poziomie wydatków między pokoleniami. Baby boomers najczęściej decydują się na zakupy do 250 zł – ten przedział cenowy wybiera aż 65 proc. z nich. Dla porównania, wśród generacji Z tylko 39 proc. robi zakupy w tej kwocie, a co czwarty (25 proc.) wybiera produkty o wartości od 250 do 500 zł.

– Wyniki badania „Adyen Index: Retail Report 2025” pokazują, że starsze pokolenia coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych robiąc mniejsze, ale regularne zakupy co może uczynić ten kanał konkurencyjnym wobec tradycyjnych form sprzedaży takich jak np. telezakupy. Zakupy przez media społecznościowe to już nie tylko domena młodych. To realna zmiana w sposobie, w jaki Polacy kupują – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Social media – poza reklamą i promocją przejmują rolę e-sklepu

Media społecznościowe zyskują status strategicznego kanału sprzedaży. Aż 40 proc. konsumentów w Polsce oczekuje możliwości robienia zakupów na wielu platformach jednocześnie – w social mediach, na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych.

Popularność produktów prezentowanych w social media przekłada się na realne wzrosty aktywności zakupowej – 31 proc. respondentów częściej sięga po artykuły uznawane za modne w tych kanałach.

Istotną rolę odgrywają rekomendacje – 34 proc. konsumentów jest bardziej skłonnych do zakupu, gdy widzi, że dany produkt polecają lub stosują influencerzy, celebryci czy osoby z najbliższego otoczenia. Co więcej, aż 24 proc. badanych darzy większym zaufaniem rekomendacje influencerów niż tradycyjne formy reklamy.

– Social media to dziś coś więcej niż tylko platformy do komunikacji. Coraz częściej pełnią funkcję efektywnych kanałów sprzedaży, pozwalając markom dotrzeć do klientów w sposób szybki, autentyczny i angażujący. Znaczenie rekomendacji, interakcji i możliwości zakupu bezpośrednio w aplikacji stale rośnie – a to zmienia sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.

Pomimo rosnącej popularności zakupów dokonywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych tylko 24 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że planuje w tym roku inwestycje w sprzedaż poprzez social media. Powodem może być nie tylko ostrożność w testowaniu nowych kanałów, ale również wyzwania związane z technologią i integracją systemów sprzedażowych.

Aż 32 proc. firm korzysta z różnych dostawców płatności w kanałach online i offline. Oznacza to, że mogą mieć trudność z zapewnieniem klientom spójnego i wygodnego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w tym w mediach społecznościowych.

Co więcej, 28 proc. przedsiębiorstw prowadzi działania sprzedażowe w kanałach online i offline jako oddzielne jednostki z własnymi budżetami i celami. To przekłada się na brak centralizacji danych, rozproszenie wiedzy o kliencie i trudności w realizacji strategii unified commerce, która opiera się na integracji wszystkich kanałów i systemów.

Tymczasem konsumenci – zwłaszcza młodsze pokolenia – nie rozróżniają już kanałów sprzedaży. Dla nich marka powinna być obecna wszędzie tam, gdzie oni spędzają czas.

Dla wielu firm social commerce mógłby być naturalnym krokiem w rozwoju strategii sprzedażowej, ale bez uporządkowania fundamentów – integracji systemów płatności, logistyki i CRM – potencjał ten może pozostać niewykorzystany.