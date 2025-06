Budżet państwa po maju 2025: czas na liczby i konkrety – sprawdź, co się dzieje z finansami Polski

Rząd ujawnił właśnie dane o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń–maj 2025. Jeśli interesujesz się kondycją finansów publicznych, to nie możesz przejść obok tych liczb obojętnie. Zobacz, co naprawdę dzieje się z dochodami, wydatkami i deficytem budżetowym – i co kryje się za tym kryje.