20 maja mija ważny termin. Przedsiębiorcy muszą rozliczyć składkę zdrowotną za 2023 rok. Jak to zrobić?

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok.

Nadpłacona składka zdrowotna - co dalej?

Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Wnioskodawca musi go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 3 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości.

REKLAMA

Niedopłata za ubiegły rok - jak uregulować?

Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 20 maja 2024 roku. W obliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne pomoże specjalny kalkulator, który dostępny jest na stronie ZUS.

Aby obliczyć miesięczną podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba podać okres rozliczeniowy oraz formę opodatkowania.

ZUS DRA czy ZUS RCA. Który druk wybrać?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składają roczne rozliczenie na druku ZUS DRA. Natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy: płatników na karcie podatkowej, twórców i artystów, wspólników spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących.

Korygowanie wysokości składki zdrowotnej za ubiegły rok

Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 1 lipca 2024 r.