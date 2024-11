Idzie podwyżka dodatku za pracę w nocy: kto dostanie 6,43 zł za godzinę, a kto tylko 5,03 zł. Komu przysługuje dodatek i za ile godzin na dobę

Od 1 stycznia 2025 r. pracownicy wykonujący swoje obowiązki w godzinach nocnych dostaną wyższy dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nocnych. To efekt wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniesie podwyżka, jaka będzie nowa stawka, kto dostanie dodatek i od czego zależy jego wysokość.

Jak tłumaczy Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl, dodatek za pracę w godzinach nocnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w godzinach między 21:00 a 7:00.

– Dodatek nocny stanowi 20% minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku, a jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin pracy w miesiącu. W rezultacie, po zmianach, a więc już od stycznia przyszłego roku, pracownicy wykonujący pracę w nocy otrzymają wyższe wynagrodzenie za te godziny. Wzrośnie ono proporcjonalnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej – tłumaczy Beata Tęgowska.

– W styczniu 2025 roku dodatek ten wyniesie 5,51 zł brutto za godzinę pracy nocnej. Jednak w kolejnych miesiącach kwota będzie się różnić ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin roboczych przypadających w poszczególnych miesiącach – wyjaśnia ekspertka Systim.

– Przykładowo, w lutym dodatek wyniesie 5,78 zł brutto, a w listopadzie osiągnie najwyższą wartość, czyli 6,43 zł brutto za godzinę – wyjaśnia Beata Tęgowska.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikom, których czas pracy obejmuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub co najmniej 1/4 czasu pracy w tej porze w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto, pracownicy wykonujący wymagające fizycznie lub psychicznie zadania w nocy nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.

Jak podkreśla ekspertka ds. księgowości i płac, wysokość dodatku nocnego wskazana w Kodeksie Pracy stanowi jedynie minimalną kwotę, którą pracodawcy muszą zagwarantować.

– Pracodawcy mogą wyliczyć i przyznać pracownikom wyższy dodatek nocny według własnych możliwości finansowych i polityki wynagrodzeń – zaznacza Beata Tęgowska.

Przykładowe kwoty dodatku za pracę nocną w 2025 roku pokazują, jak znaczący wpływ na wysokość dodatku ma liczba godzin roboczych w danym miesiącu: styczeń, marzec, kwiecień, grudzień – 5,51 zł brutto za godzinę; luty, maj, czerwiec, sierpień – 5,78 zł brutto za godzinę; lipiec, październik – 5,03 zł brutto za godzinę; wrzesień – 5,26 zł brutto za godzinę oraz listopad – najwyższy dodatek wynoszący 6,43 zł brutto za godzinę.