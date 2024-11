Szukają do pracy przed Bożym Narodzeniem. Od 250 zł za godzinę do 1330 zł za dzień. Kto zarobi najwięcej?

Przedświąteczne szaleństwo widać już zarówno w sklepach, hotelach, restauracjach, jak i ofertach pracy. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych przed Bożym Narodzeniem rośnie z każdym dniem. Firmy szukają osób, które chcą wcielić się w role świętego Mikołaja, śnieżynki lub elfa. Wynagrodzenie? Od 250 zł netto za godzinę do nawet 1330 zł "na rękę" za dzień.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem. Stawki wrosły o 8 proc.

Czas przed Bożym Narodzeniem to okres, w którym zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest ogromne. Osoby szukające dodatkowego zarobku przed świętami zdecydowanie mają w czym wybierać, a stawki wzrosły o minimum 8 proc. Jak twierdzi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service, sezon świąteczny w niektórych branżach trwa już od września.

– Pracy w tym roku jest tyle samo, co w poprzednim. Co prawda nie ma tak dużego zapotrzebowania na promocję bezpośrednią, ale więcej ofert zatrudnienia jest w magazynach i sklepach internetowych. W poszczególnych firmach właśnie w listopadzie liczba pracowników może sezonowo wzrosnąć nawet dwukrotnie. Jeżeli chodzi o zarobki to są one atrakcyjniejsze niż rok temu, co jest pochodną wzrostu płacy minimalnej i utrzymującej się dwucyfrowej dynamiki płac w gospodarce – mówi Krzysztof Inglot.

Dodatkowa praca przed Bożym Narodzeniem. Płacą 1330 zł "na rękę" za dzień

Bezapelacyjnie liderem świątecznych zawodów jest święty Mikołaj. Za godzinę pracy w czerwonym kostiumie można zarobić nawet 250 zł netto. Stawki są jeszcze wyższe dla chętnych, którzy zdecydują się na pracę w Wigilię.

Jedna z firm w Warszawie szuka osoby, która wystąpi w roli świętego Mikołaja właśnie 24 grudnia. Jest to praca w godzinach 15-21. Ile można zarobić? Nawet 1330 zł netto. Wynagrodzenie jest uzależnione od liczby zleceń.

Wymagania nie są duże. Pracodawca oczekuje, że kandydat będzie miał dobry kontakt z dziećmi i odrobinę zdolności aktorskich. Oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

Atrakcyjnie przedstawiają się też oferty pracy dla świętego Mikołaja przy rozdawaniu ulotek. W tym przypadku chętni mogą liczyć na wynagrodzenie od 31 do nawet 50 zł netto za godzinę.

Praca przed Bożym Narodzeniem jako śnieżynka lub elf. Ile można zarobić?

Pracę dodatkową przed Bożym Narodzeniem mogą znaleźć także kobiety. Firmy z całej Polski szukają studentek i uczennic do pracy śnieżynek. W tym przypadku stawki są znacznie niższe od tych, które oferuje się panom przebranym za Mikołajów. Mieszczą się w przedziale od 23,5 do 35 zł netto za godzinę.

Dorywcza praca przed Bożym Narodzeniem jest też dla elfów. Oferty pracy najczęściej pojawiają się w lokalnych portalach ogłoszeniowych i social mediach. I tak jedna z warszawskich firm poszukuje elfa przewodnika w Wielkiej Fabryce Elfów na PGE Narodowym. Praca rozpoczyna się 22 grudnia. Kandydat musi być punktualny i zaangażowany w pracę. Stawka za godzinę to 29 zł brutto.