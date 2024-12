Nadchodzi rewolucja w urzędach pracy. Bezrobotni powinni się cieszyć czy martwić? Rząd zdecydował: będzie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Rynek pracy potrzebuje nowej ustawy? Tak uważa ministerstwo pracy, a Rada Ministrów podzieliła zdanie resortu. Rząd w Wigilię 24.12.2024 r. przyjął projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To ma być prawdziwa rewolucja.

rozwiń >

Urząd Pracy ma być miejscem nowoczesnym, przyjaznym i pomocnym dla swoich klientów – to istota projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po 20 latach pora na nowe przepisy i rozwiązania, które idą z duchem czasu. Rząd przyjął we wtorek projekt MRPiPS.

REKLAMA

Rynek pracy potrzebuje nowej ustawy? Rząd w Wigilię przyjął projekt ministerstwa pracy

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna, a bezrobocie na rekordowo niskim poziomie. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebujemy zmian – przeciwnie, wciąż sporo jest w tym obszarze do zrobienia.

Właśnie dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 24 grudnia br. Ustawa realizuje również jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy, uzasadnia rewolucję w prawie resort pracy.

Po co ma być nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Ministerstwo pracy uzasadnia tak.

REKLAMA

Obowiązujące dzisiaj przepisy tworzone były 20 lat temu, w międzyczasie nowelizowane około 200 razy. To, co sprawdzało się 2 dekady wcześniej, gdy bezrobocie było na poziomie 20 proc., niekoniecznie przystaje do dzisiejszych realiów. Nowe przepisy mają odpowiadać na aktualne potrzeby zarówno osób szukających pracy, jak i pracodawców.

Zależy nam, by urzędy pracy były miejscami nowoczesnymi, przyjaznymi i pomocnymi dla swoich klientów. Chcemy wzmacniać potencjał i skuteczność działania publicznych służb zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zrobią by tak się stało?

Rejestracja w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania

Zlikwidują ograniczenia wiekowe w dostępie wielu instrumentów rynku pracy, m.in. do bonu na zasiedlenie

Dziś wiele instrumentów skierowanych jest do określonych grup wiekowych np. do osób do 30. roku życia.

REKLAMA

Większy dostęp do dobrej jakości ofert pracyProjekt ustawy zakłada ułatwienie pracodawcom zgłaszania ofert pracy poprzez ograniczenie informacji, które muszą podawać – zgłaszanie ofert pracy będzie proste. Pracodawcy z sektora publicznego będą zobowiązani do zamieszczania ofert pracy w bazie rządowej prowadzonej przez resort pracy. Dzięki temu osobom szukającym pracy łatwiej będzie przeszukiwać jedną bazę ofert. Dodatkowo umożliwimy publikowanie ofert pracy osobom fizycznym np. w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

Nowy system teleinformatycznyMa on umożliwiać osobom szukającym pracy zakładanie kont i uzyskiwanie pomocy urzędów pracy online, w tym automatyczne otrzymywanie informacji o nowych ofertach pracy odpowiadających ich kwalifikacjom.

Poprawa efektywności funkcjonowania Krajowego Funduszu SzkoleniowegoKrajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał w 2014 roku i stał się jednym z najpopularniejszych instrumentów, z których korzystają pracodawcy. Co roku z Funduszu Pracy przeznaczamy ponad 270 mln zł na różne formy kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Najważniejszymi zmianami, które wprowadza nowa ustawa, jest poszerzenie dostępu do KFS dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz osób objętych zwolnieniami monitorowanymi, a także osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, ponieważ obecnie korzystają z tego pracownicy zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy.

Zwiększone wsparcie dla rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia z urzędu pracy będzie przysługiwało m.in. bezrobotnym osobom z niepełnosprawnościami, członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Jednocześnie opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy zarejestrują się jako poszukujący pracy, będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samych zasadach, jak osoby bezrobotne. Dzisiaj ten katalog jest ograniczony.

Będą nowe instrumenty aktywizujące seniorów

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie emeryta. To z jednej strony zachęta dla pracodawców do zatrudniania seniorów, z drugiej – większa szansa na zatrudnienie dla chętnej osoby starszej. Co ważne, seniorzy będą mogli także korzystać ze szkoleń finansowanych przez urzędy pracy.

Większe wsparcie dla grup wrażliwych na rynku pracy.

Szczególną grupą wśród długotrwale bezrobotnych (385,9 tys. osób w 2023 r.) są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te z uwagi na wielowymiarowość i specyfikę problemów wymagają kompleksowego wsparcia w procesie powrotu na rynek pracy. Urząd pracy oraz instytucje pomocy społecznej będą zawierały porozumienie o współpracy, mające na celu zaplanowanie i realizację działań kierowanych do wspólnego klienta.

Ma być w końcu aktywizacją biernych zawodowo

Osób biernych zawodowo jest dzisiaj w Polsce prawie 12,7 mln. Aż 3,9 mln to osoby w wieku produkcyjnym, które z różnych powodów nie pracują i nie szukają zatrudnienia. Dzięki nowym przepisom urzędy pracy będą miały za zadanie docierać do tej grupy i motywować do podejmowania aktywności zawodowej.

Rolnik z możliwością rejestracji w urzędach pracy

Obecnie rolnicy, jeśli posiadają nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych, nie mogą rejestrować się jako bezrobotni i korzystać z usług i instrumentów rynku pracy. Przepisy, które wprowadzimy, będą dawały im taką możliwość. Dzięki temu zyskają oni możliwość nowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, a pracodawcy zyskają nowe zasoby kadrowe.