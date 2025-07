Co oznaczają punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności? Sprawdź, jak wpływają na świadczenia i wsparcie w 2025 roku

Dla wielu osób, które po raz pierwszy stykają się z orzecznictwem, treść dokumentu jest nieczytelna, a zapisy wydają się niezrozumiałe. Tymczasem właśnie od nich zależy, czy przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek lub pierwszeństwo w leczeniu. W tym artykule krok po kroku tłumaczymy, co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności w 2025 roku, i jak wpływają one na prawa i możliwości otrzymania pomocy, zarówno finansowej, jak i niematerialnej.

Dlaczego warto znać znaczenie tych punktów?

Otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i nie wiesz, co oznaczają poszczególne zapisy? Zastanawiasz się, co daje orzeczenie z punktem 6 albo 8, czy punkt 7 w orzeczeniu wpływa na świadczenia, a może chcesz wiedzieć, jak interpretować punkt 5 w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Zaznaczenie odpowiednich punktów w orzeczeniu może decydować o tym, czy:

otrzymasz świadczenie pielęgnacyjne, dodatek lub zasiłek,

skorzystasz z turnusu rehabilitacyjnego,

uzyskasz pierwszeństwo w leczeniu, edukacji lub zatrudnieniu,

masz prawo do karty parkingowej lub ulg w komunikacji.

W praktyce wiele osób nie otrzymuje należnych świadczeń, tylko dlatego, że w orzeczeniu zabrakło jednego z punktów.

Wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i na co wpływają?

Każde orzeczenie o niepełnosprawności zawiera część zatytułowaną "Wskazania do ulg i uprawnień", w której komisja zaznacza konkretne punkty – może być ich maksymalnie dziesięć. To właśnie te wskazania mają największy wpływ na to, czy dana osoba będzie mogła otrzymać świadczenia pieniężne, korzystać z ulg podatkowych, rehabilitacji, pomocy społecznej czy uprawnień komunikacyjnych.

Choć wszystkie punkty są istotne, w praktyce to właśnie punkty 5, 6, 7 i 8 są najczęściej analizowane przez urzędników przy przyznawaniu świadczeń. To one dotyczą potrzeby opieki, samodzielności i nadzoru, dlatego mają duże znaczenie dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej czy prawa do usług opiekuńczych.

Punkt 5 – Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

To wskazanie potwierdza, że osoba z niepełnosprawnością wymaga używania specjalistycznych przedmiotów ułatwiających codzienne funkcjonowanie – np. wózka inwalidzkiego, protezy, aparatu słuchowego, cewnika, inhalatora, gleukometru itp.

W praktyce: Punkt 5 daje prawo do dofinansowania zakupu sprzętu z NFZ oraz z PFRON. W orzeczeniu często pojawia się zapis "zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty".

Punkt 6 – Potrzeba korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji

Punkt ten oznacza, że osoba z niepełnosprawnością powinna mieć dostęp do wsparcia instytucjonalnego, takiego jak: usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Mogą być świadczone przez MOPS, GOPS, organizacje pozarządowe, poradnie, ośrodki dziennego pobytu lub inne placówki.

W praktyce: Punkt 6 nie dotyczy bezpośrednio potrzeby opieki domowej, lecz dostępu do usług świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i jednostek rehabilitacyjnych.

Punkt 7 – Konieczność stałej lub długotrwałej opieki z powodu znacznie ograniczonej samodzielnej egzystencji

Punkt 7 dotyczy osób, które mają poważne ograniczenia w podstawowych obszarach funkcjonowania: poruszaniu się, samoobsłudze, komunikacji, orientacji w przestrzeni czy decyzyjności. Zwykle dotyczy osób leżących, niesamodzielnych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi.

W praktyce: To istotne wskazanie przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną, a także pomoc instytucjonalną (np. DPS, opieka całodobowa).

W 2025 r. Pełnomocnik Rządu wydał wytyczne, by punkt 7 obowiązkowo stosować w orzeczeniach dla dzieci z zespołem Downa i niektórymi chorobami rzadkimi.

Punkt 8 – Konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji

Uwaga: Punkt 8 dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 16. roku życia.

Zaznaczenie tego punktu oznacza, że dziecko potrzebuje stałego, codziennego wsparcia opiekuna, nie tylko w czynnościach fizycznych, ale także w organizacji i prowadzeniu leczenia, uczestnictwie w terapii, nauczaniu.

W praktyce: Dotyczy wyłącznie dzieci do 16. roku życia. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, punkt 8 musi zawierać sformułowanie "wymaga". Punkt 8 samodzielnie nie wystarczy do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Musi być łącznie z punktem 7. Może też być podstawą do indywidualnego nauczania lub terapii.

Zgodnie z komunikatem Biura Pełnomocnika Rządu, w 2025 roku osoby z chorobami rzadkimi powinny otrzymywać orzeczenia uwzględniające punkty 7 i 8 z orzeczeniem na maksymalny możliwy okres (czyli do ukończenia 16 lat).

Tabela – podsumowanie punktów

Punkt Co oznacza? Do czego uprawnia w praktyce? 5 Potrzeba zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne (np. wózek, aparat słuchowy, inhalator) Refundacja lub dofinansowanie zakupu sprzętu z NFZ i PFRON 6 Potrzeba korzystania z systemu środowiskowego wsparcia (usługi MOPS, GOPS, organizacje społeczne) Możliwość korzystania z usług socjalnych, asystenckich, opiekuńczych lub terapeutycznych 7 Znaczne ograniczenie samodzielnej egzystencji – brak możliwości samodzielnego życia nawet z pomocą Świadczenie pielęgnacyjne, renta socjalna, dodatki, kwalifikacja do pobytu w DPS 8 Konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka (do 16. r.ż.) w leczeniu, rehabilitacji i edukacji Jeśli zawiara sformułowanie: "wymaga", oznacza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko, możliwość indywidualnego nauczania

Co, jeśli w orzeczeniu brakuje któregoś z punktów?

Masz prawo się odwołać. Czas na złożenie odwołania to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Gdzie złożyć odwołanie?

Do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem zespołu, który wydał pierwotne orzeczenie.

Warto dołączyć:

dodatkową dokumentację medyczną,

opinię lekarza, psychologa lub pracownika socjalnego,

opis codziennego funkcjonowania osoby.

Nie czekaj – jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z prawa do odwołania. 14 dni to krótki termin, ale możesz zyskać realne wsparcie.

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności to nie tylko formalne zapisy – to brama do realnego wsparcia. W 2025 roku mają one jeszcze większe znaczenie, zwłaszcza w świetle zmian w świadczeniach pielęgnacyjnych i ułatwień w dostępie do rehabilitacji. Jeśli nie jesteś pewien, co oznacza Twoje orzeczenie, skonsultuj się z pracownikiem MOPS, poradnią lub prawnikiem społecznym.

Podstawa prawna: