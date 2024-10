Ubywa aptek, a sezon grypowy nadchodzi. Gdzie będę największe kolejki po leki, sprawdź na mapach

Jest przełom osobom w związkach partnerskich będą przyznane uprawnienia w obszarze opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, dziedziczenia i podatków. Wszystko to, jeżeli ustawa zostanie uchwalona, ale do tego jeszcze długa droga. Ponadto ustawę musi jeszcze podpisać Prezydent. Przyglądamy się temu: co to znaczy być w związku partnerskim? Czy związki partnerskie są legalne w Polsce? Co dają związki partnerskie? Na czym ma polegać związek partnerski?