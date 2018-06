Nowy elektroniczny dowód osobisty w 2019 r.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Celem ustawy jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty, nieodpłatny, państwowy środek identyfikacji elektronicznej.

Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzać obecność w systemach teleinformatycznych.

Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy").

Nowy dowód osobisty będzie zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis, zwany „podpisem osobistym”, będzie stanowił zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem 910/2014” lub „rozporządzeniem eIDAS”, i będzie mógł być składany bez konieczności dostępu do Internetu.

Poza zaawansowanym podpisem osobistym w nowym dokumencie znajdzie się także przestrzeń na zamieszczanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydawanego przez dostawców komercyjnych.

Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca 2019 r.

Wymiana obecnie obowiązujących dowodów osobistych na dowody z warstwą elektroniczną będzie dotyczyła dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli tych dowodów osobistych jakie będą w obiegu do końca 2028 r.

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 kwietnia 2018 r.)

