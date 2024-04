Prawie 200 zł dodatku na dziecko miesięcznie. Tylko dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sprawdź, jak dostać świadczenie.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na przyznanie im specjalnego dodatku. Jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, w tym m.in. od ilości posiadanych dzieci, od wysokości dochodów rodziny oraz od tego, czy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Kto jest osobą samotnie wychowującą dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie ze strony państwa. Przejawia się ono rozmaicie – może mieć formę preferencji podatkowych, preferencji podczas rekrutacji do szkół i przedszkoli, ale również świadczeń pieniężnych. Jednym z nich jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje on osobom samotnie wychowującym dziecko, którymi mogą być matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka. Osobą samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, o ile drugi z rodziców nie partycypuje w utrzymaniu dziecka.

REKLAMA

Warunkiem przyznania go jest to, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że świadczenie to nie ma samodzielnego charakteru, a jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Skoro tak, to aby je uzyskać, trzeba spełnić warunki niezbędne do jego uzyskania, w tym m.in. kryterium dochodowe. W 2024 r. kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w 2024 r. w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot kryterium dochodowego, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.