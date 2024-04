Producenci będą musieli naprawiać towary, nawet po okresie gwarancyjnym. Unia przyjęła przepisy rozszerzające “prawo do naprawy”

Konsumenci mogą odetchnąć z ulgą. We wtorek Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, która ma im zapewnić większą możliwość przedłużania cyklu życia produktów dzięki wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Dla producentów nowe prawo oznacza obowiązek naprawy towarów, nawet po okresie gwarancyjnym. Decyzję Europarlamentu komentuje Mariusz Ryło, CEO Fixit

Prawo do naprawy - o co chodzi

“Right to Repair” (R2R) jest konsumenckim prawem obywateli Unii, które wkrótce zagwarantuje rozszerzony dostęp do naprawialności produktów. Przepisy wejdą w życie po ich oficjalnym zatwierdzeniu przez Radę UE i wtedy poszczególne państwa członkowskie będą miały 2 lata na ich implementację do krajowych systemów prawnych. Jaki skutek mają przynieść nowe regulacje?

- Przyjęcie dyrektywy, w ocenie wielu ekspertów, jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i środowiska naturalnego. Możliwość wyboru naprawy urządzeń wpłynie bowiem bezpośrednio na bardziej zrównoważone decyzje zakupowe i portfel konsumenta, a także na zmniejszenie ilości elektroodpadów, które są przyczyną zwiększającego się poziomu degradacji środowiska - mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

W 2020 roku w przeprowadzonym badaniu opinii społecznej w projekcie Eurobarometr aż 77% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie na temat chęci naprawy swoich urządzeń. Decyzja PE jest więc wynikiem m.in. dostrzeżenia potrzeb europejskich konsumentów.

Prawo do naprawy - główne założenia dyrektywy

Prawo do naprawy zakłada:

producencki obowiązek naprawy towaru za rozsądną cenę w relatywnie krótkim czasie;

dostęp do części zamiennych;

dostęp do narzędzi oraz informacji o naprawie;

możliwość skorzystania z bonów i funduszy naprawczych;

dostęp do platform internetowych, które pomogą w znalezieniu usług;

przedłużenie gwarancji o kolejne 12 miesięcy, dla określonych grup produktów, naprawionych w czasie pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu;

dostęp do informacji o sklepach sprzedających naprawione produkty.

- Rozszerzenie dyrektywy “Right to Repair” to bardzo ważny, strategiczny etap realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, który ma skierować Unię w stronę zrównoważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, gospodarczej i społecznej. Szereg praktycznych rozwiązań, które zawarte są w dyrektywie uzupełniające przepisy o prawie do naprawy, da szansę milionom obywateli UE na samodzielne podejmowanie korzystnych społecznie i ekonomicznie decyzji związanych z przedłużeniem użytkowania m.in. urządzeń elektronicznych - kontynuuje Mariusz Ryło z Fixit

Co może zachęcić obywateli UE do napraw towarów? Przede wszystkim cena i przejrzystość informacji o usługach. Posłuży temu europejski formularz informacji o naprawie, dzięki któremu konsument będzie mógł m.in porównać istniejące na rynku oferty naprawy. Sam proces naprawy ma z kolei ułatwić europejska platforma internetowa, która zawierać będzie informacje o lokalizacji punktów naprawczych oraz sklepach sprzedających naprawione produkty.

- Nowe przepisy wzmocnią nie tylko pozycję konsumentów, ale również producentów oraz rynku napraw. Producenci otrzymają szansę na wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych, wykorzystujących innowacyjne technologie i lepsze procesy naprawcze. Usługodawcy z branży naprawczej będą z kolei zadowoleni ze zwiększonego popytu na naprawy - wyjaśnia Mariusz Ryło z Fixit.

Co będzie można naprawić?

Jakie produkty będą podlegały naprawom? Wśród produktów objętych rozszerzonym prawem do naprawy są m.in. elektronika użytkowa, a także duże i małe AGD, czyli m.in. pralki, odkurzacze, telefony. Według unijnych danych, urządzenia elektroniczne objęte R2R to najszybciej rosnący strumień odpadów komunalnych. Nadal mniej niż połowa z nich poddawana jest recyklingowi. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, e-odpady zawierają bowiem niebezpieczne materiały, które mogą powodować poważne problemy środowiskowe oraz zdrowotne.

- Właściwe zarządzanie rynkiem naprawy, odnawiania, a potem recyklingu i utylizacji materiałów jest ważnym elementem transformacji nie tylko ekologicznej, ale również gospodarczej i społecznej. Stanowi klucz do przejścia z modelu linearnego do cyrkularnego, o którym tak głośno się mówi, a który ma ogromny potencjał zmienić rzeczywistość, w której żyjemy, na lepszą - wnioskuje Mariusz Ryło z Fixit.

Prawo do naprawy jest kamieniem milowym zmian w Europie. Implementacja przyjętych przepisów sprawi, że decydenci polityczni, producenci, usługodawcy i konsumenci będą bardziej holistycznie patrzyli na sytuację gospodarczą, klimatyczną i społeczną, korzystając z dostępnych rozwiązań legislacyjnych, produktowych oraz usługowych.

