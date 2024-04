MSWiA: 6000 zł brutto dla początkującego strażaka od 1 maja 2024 r. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. W tym nowy dodatek 544 zł dla nowoprzyjętych i stażystów [projekt rozporządzenia]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ta nowelizacja ma na celu wdrożenie od 1 maja 2024 r. nowego dodatku wprowadzającego do służby (dla nowoprzyjętych strażaków) w kwocie 544 zł dla strażaków. Jak informuje MSWiA, wprowadzenie tego dodatku spowoduje, że łączna kwota uposażenia zasadniczego dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta (wraz z dodatkami o charakterze stałym) wynosić będzie ok. 6.000 zł.

MSWiA chce zachęcić ludzi do wstępowania do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Trudna sytuacja międzynarodowa i geopolityczna skłania rządzących do lepszego wynagradzanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nowa propozycja zakłada wdrożenie nowego dodatku wprowadzającego do służby w wysokości 544 zł dla strażaków zaszeregowanych do 1 grupy uposażenia zasadniczego.

W sumie ok. 6000 zł brutto dla nowoprzyjętych strażaków i strażaków stażystów

Jak oblicza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ten nowy „dodatek wprowadzający do służby” dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6.000 zł. A zatem ta docelowa wysokość uposażenia strażaków PSP na stanowisku stażysta będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Czy służba w Państwowej Straży Pożarnej stanie się atrakcyjniejsza dla młodych?

MSWiA zakłada, że wprowadzenie tego nowego dodatku zwiększy atrakcyjność podejmowania służby w PSP przez kandydatów do służby, którzy po przyjęciu do służby oraz skierowaniu na szkolenie zawodowe podstawowe będą otrzymywać wyższe uposażenie.

Dodatek wprowadzający do służby ma zwiększyć także zainteresowanie stażystów służbą w PSP i chęć podwyższenia kwalifikacji. Zmiana ta wpłynie także na sytuację materialną funkcjonariuszy i ich rodzin, w okresie odbywania szkolenia zawodowego, które co do zasady przeprowadzane jest poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza.

Projekt omawianego rozporządzenia przewiduje, że przepisy dot. ww. nowego dodatku wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

