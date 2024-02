Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego w 2024 roku?

Przekroczenie określonych limitów może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem wysokości wypłacanego świadczenia przedemerytalnego. Jakie są zatem aktualne progi?

Dorabianie do świadczenia przedemerytalnego. Jakie limity w 2024 r.?

W Monitorze Polskim został opublikowany Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.

REKLAMA

Ważne Zgodnie z tymi przepisami od1 marca 2024 r. dopuszczalna kwota przychodu (odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) będzie wynosiła1788,90 zł miesięcznie. Z kolei graniczna kwota przychodu (odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) wyniesie 5008,90 zł miesięcznie. Roczna dopuszczalna kwota przychodu od 1 marca 2024 r. to 21 466,80 zł, a roczna graniczna kwota przychodu – 60 106,80 zł.

Dla porównania od 1 marca 2023 r. stawki te wyglądają następująco:

dopuszczalna kwota przychodu (odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) - 1586,60 zł miesięcznie;

graniczna kwota przychodu( odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) - 4442,40 zł miesięcznie;

roczna dopuszczalna kwota przychodu - 19 039,20 zł;

roczna graniczna kwota przychodu - 53 308,80 zł.

Kiedy ZUS zmniejszy wysokość świadczenia przedemerytalnego lub zawiesi jego wypłatę?

Co to oznacza w praktyce?

Otóż przepisy umożliwiają dorabianie do świadczenia przedemerytalnego. Ulegnie ono jednak zawieszeniu, jeżeli przychody będą wyższe niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei ze zmniejszeniem wysokości świadczeń mamy do czynienia wówczas, gdy przychody są wyższe niż 25% przeciętnego wynagrodzenia (dopuszczalna kwota przychodu), nie przekraczają jednak kwoty 70% przeciętnego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu). Pamiętajmy, iż po zmniejszeniu świadczenie musi być wypłacane w gwarantowanej wysokości.

Powyższe zasady dotyczą przychodów z takich działalności, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, które dorabiają do świadczenia emerytalnego powinny pamiętać o niezwłocznym poinformowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodu i jego wysokości. Co roku do końca maja należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na podstawie zaświadczeń i oświadczeń ZUS dokona odpowiedniego rozliczenia.