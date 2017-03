Kiedy egzamin komorniczy w 2017 r.?

W dniach 16 -17 marca 2017 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy.

W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

reklama reklama

W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin.

Do egzaminu zostały dopuszczone 284 osoby.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzysta około 72% zdających.

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

W przypadku zdających karmiących dziecko piersią, czas trwania egzaminu komorniczego może zostać wydłużony. Zdająca ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości