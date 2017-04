Połowa samorządów nie szkoli pracowników ws. cyberbezpieczeństwa, powodem jest brak środków - przyznał Jan Maciej Czajkowski z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trakcie konferencji "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego".

Zobacz: Sprawy urzędowe

reklama reklama

"Połowa jednostek samorządowych w Polsce nie przywiązuje żadnej wagi do cyberbezpieczeństwa. To jest spowodowane w większości brakiem środków, które trzeba przeznaczyć chociażby na szkolenie pracowników" - powiedział w środę Jan Maciej Czajkowski z zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyznał w trakcie konferencji, przygotowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich, że na zagrożenie najbardziej podatne są małe samorządy. "W dużych miastach są większe pieniądze, można znaleźć środki także na tego typu szkolenia" - mówił Czajkowski.

Strategia cyberbezpieczeństwa 2017-20

Konferencja wpisuje się Strategię cyberbezpieczeństwa 2017-20 opracowaną przez grupę składającą się z przedstawicieli resortów: cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głównym celem strategii jest "zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych". Cele szczegółowe, to m.in. osiągnięcie zdolności do skoordynowanych działań państwa na rzecz cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom, zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zobacz: Przestępstwa komputerowe

Poza celami bezpieczeństwa teleinformatycznego strategia wskazuje też główne podmioty zaangażowane w jej wdrażanie, podejście do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych oraz do współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o finansowanie, dodaje dokument, "oszacowanie kosztów finansowania wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa nastąpi w ramach Planu działań na rzecz wdrożenia Strategii". W efekcie działania strategii, w 2022 roku Polska ma być krajem bardziej odpornym na ataki i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Międzyresortowa grupa robocza zakończyła prace nad projektem Strategii cyberbezpieczeństwa. Teraz dokument trafi do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w celu zaopiniowania – trafi pod obrady rządu, a później zostanie przyjęta w drodze uchwały.