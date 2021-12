Ulga PIT-0 dla powracających z emigracji

Dla osób, które przynajmniej trzy lata nie rozliczały podatku w Polsce, w przypadku powrotu do kraju przez cztery lata będzie obowiązywała wysoka ulga podatkowa (ulga PIT-0) - przypomniał wiceminister finansów Jan Sarnowski, odnosząc się do Polskiego Ładu.

Wiceszef resortu finansów pytany na antenie Programu I Polskiego Radia o rozwiązania w ramach Polskiego Ładu - m.in. o narzędzia zachęcające ludzi do wchodzenia na polski rynek pracy - wskazał na tzw. ulgę na powrót.

Ulga PIT-0 - 4 lata ulgi podatkowej dla emigranta

Sarnowski wskazał, że rozwiązanie to zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r. "Dla osób, które przynajmniej przez trzy lata nie rozliczały podatków w Polsce, pracowały i działały za granicą, w przypadku powrotu do kraju funkcjonować będzie przez cztery lata od powrotu do Polski bardzo wysoka ulga podatkowa" - zaznaczył.

Ulga PIT-0 - 2 mln osób mieszka poza granicami Polski

Wiceminister finansów ocenił, że poza granicami Polski, w innych krajach UE, mieszka obecnie ponad 2 mln osób. "Mamy bardzo dużą grupę Polaków w Wielkiej Brytanii - są to osoby, które muszą się mierzyć z niedogodnościami związanymi z brexitem" - stwierdził. Dodał, że dużo Polaków pojechało też do krajów Europy Południowej, "które szczególnie mocno zostały dotknięte przez epidemię koronawirusa" i w których utrzymuje się wysoki, dwucyfrowy, poziom bezrobocia. "Będzie to również i oferta dla nich, oferta, która może pomóc im w podjęciu decyzji o powrocie na polski rynek pracy" - mówił Sarnowski

Ulga PIT-0 - program repatriacji kapitału w ramach Polskiego Ładu

Jak dodaje MF, Program repatriacji kapitału w ramach Polskiego Ładu - dedykowany jest Polakom, którzy mieszkają poza granicami kraju. Jego celem jest zaproszenie ich do powrotu do Polski. "Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi PIT-0 dla powracających, w wyniku działania której przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy" - podano.