Umowę leasingu można zawrzeć online bez podpisu kwalifikowanego. Prawo już na to pozwala ale firmy leasingowe muszą przestawić swoje systemy

Możliwość zawarcia umowy leasingu w formie elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego, będzie powszechnie dostępna na rynku prawdopodobnie za kilka - kilkanaście tygodni – ustalili eksperci Superauto.pl. To rynek, którego wartość przekroczyła w 2024 r. 110 mld zł. Firmy leasingowe są w trakcie dostosowywania swoich systemów informatycznych oraz procedur do nowego prawa, które właśnie weszło w życie. Pierwsze firmy leasingowe udostępnią jednak tzw. formę dokumentową od razu. Są to Velo Leasing, Vehis, Cofidis oraz Millennium Leasing.

Nowelizacja kodeksu cywilnego już weszła w życie

W niedzielę, 13 lipca 2025 r. weszła w życie nowelizacja art. 709 (2) Kodeksu cywilnego, umożliwiająca elektroniczne podpisanie umowy leasingu bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Obecna brzmienie tego artykułu - „Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności”- zostanie zastąpione nowym: „Umowa leasingu wymaga zachowania formy dokumentowej”.

Na czym polega zawarcie umowy w formie dokumentowej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Cofidis, proces zawarcia umowy leasingu w formie dokumentowej polega na autoryzacji przez klienta dokumentu otrzymanego na adres e-mail. Obsługa podpisu odbywa się za pośrednictwem platformy Autenti. Klient po otrzymaniu e-maila z platformy Autenti wybiera opcję „podpisz dokument”, po czym dokument otwiera się w przeglądarce. Następnie należy wybrać opcję „potwierdź podpis dokumentu”. Po akceptacji przez każdą ze stron, wersja podpisana przez wszystkich trafi odrębną korespondencją na skrzynkę e-mail klienta.

Papier znika po 25 latach

- Zmieniony zapis pochodzi z 2000 roku, można więc powiedzieć, że obowiązek zawarcia umowy leasingu na papierze, tożsamy od pewnego czasu z podpisem kwalifikowanym, znika z ustawodawstwa po 25 latach - komentuje Aleksander Mazan, prawnik, dyrektor ds., partnerstw strategicznych w Superauto.pl, internetowej platformie zajmującej się m.in. sprzedażą produktów leasingowych wielu firm.



Jak podkreśla, forma dokumentowa, stosowana od dawna powszechnie w bankowości, czy innych usługach finansowych, to rewolucja na rynku leasingu. – Przejście na tę formę uprości funkcjonowanie rynku, zmniejszy koszty, a także będzie miało wymiar ekologiczny. Cieszymy się z tej zmiany, aczkolwiek nie sposób nie zauważyć, że zbyt długo na nią czekaliśmy – ocenia Aleksander Mazan. Elektronicznie, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego, można już od wielu lat podpisać umowę kredytu, wynajmu długoterminowego auta czy faktoringu.

Dostępność w praktyce – za chwilę

Eksperci Superauto.pl sprawdzili, jak wygląda obecnie status przygotowań firm leasingowych do wprowadzenia formy dokumentowej w życie. Jest to bardzo ważne dla klientów, w szczególności przedsiębiorców, którzy mogą oczekiwać takiego rozwiązania przy zawieraniu umowy leasingu. Z tej formy finansowania korzysta ponad milion firm, a wartość rynku wyniosła w 2024 r. ponad 110 mld zł. Przypomnijmy, że vacatio legis w przypadku tej nowelizacji wynosiło 30 dni.



- Z informacji, jakie uzyskaliśmy od naszych partnerów biznesowych wynika, że wielu z nich potrzebuje czasu, aby przygotować swoje systemy IT, wewnętrze procedury, regulaminy, wzorce umów oraz inne dokumenty do nowych przepisów. Uproszczona forma zawierania umowy leasingowej będzie powszechnie dostępna na rynku za kilka lub kilkanaście tygodni – informuje przedstawiciel Superauto.pl.

Lider rynku PKO Leasing szacuje czas potrzebny na wdrożenie formy dokumentowej na kilka tygodni. Santander Leasing planuje uruchomić ten model obsługi umów we wrześniu. W Pekao Leasing, BNP Leasing, Alior Leasing, EFL oraz ING Leasing trwają parce wewnętrzne, a konkretny czas wdrożenia nowego rozwiązania nie jest publikowany. W przypadku tego ostatniego sprawa jest podwójnie skomplikowana ze względu na, że leasing jest oferowany równolegle z produktami bankowymi, zatem konieczna jest integracja formy dokumentowej leasingu z systemem bankowym. Generalnie na tempo wdrażania formy dokumentowej w firmach leasingowych dodatkowy wpływ ma okres urlopowy.

Santander Leasing ujawnia, że umowa w formie dokumentowej będzie zawiera w portalu klienta, trwają też prace nad weryfikacją tożsamości leasingobiorcy przez mObywatela.

Podpis kwalifikowany

Zarówno jednak w BNP, PKO Leasing, Santander Leasing, EFL, mLeasing czy ING, już dziś możliwe jest zawarcie umowy elektronicznie. Niektóre spółki leasingowe stosują takie rozwiązanie, przy współpracy np. z firmą Autenti. Kontrakt jest podpisywany przy użyciu jednorazowego certyfikatu podpisu kwalifikowanego, którego koszt ponosi firma leasingowa. Dla klienta zawarcie umowy ma więc formę elektroniczną, a nie papierową, natomiast jest to proces bardziej skomplikowany niż w przypadku formy dokumentowej.

Gotowi od zaraz

Gotowość do podpisywania umów w formie dokumentowej od razu, tj. ok 13 lipca, zadeklarowały cztery firmy – Velo Leasing, Vehis, Cofidis oraz Millennium Leasing, przy czym w tej ostatniej firmie na początek z rozwiązania skorzystają tylko jednoosobowe działalności oraz spółki z jednoosiową reprezentacją. – Mam nadzieje, że pozostałe podmioty szybko dołączą do tej grupy, dzięki czemu leasing online na rynku stanie się faktem. Superauto.pl, jako pośrednik w sprzedaży leasingu, również posiada narzędzia, aby zawierać umowy online, jesteśmy gotowi na rewolucję – podsumowuje Aleksander Mazan.