Nie musisz iść do ZUS. Tak sprawdzisz emeryturę i złożysz wniosek przez internet – krok po kroku

rozwiń >

Czym jest PUE ZUS?

PUE ZUS to system informatyczny stworzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pozwala na wygodną i bezpieczną komunikację z urzędem przez internet. Za pośrednictwem platformy można przeglądać dane o swoich ubezpieczeniach i świadczeniach, składać różnego rodzaju wnioski (np. o emeryturę, rentę, czy świadczenie wspierające), umawiać się na e-wizyty, a także pobierać zaświadczenia i formularze.

REKLAMA

Warto zapamiętać: ZUS to instytucja, natomiast PUE ZUS to narzędzie online do kontaktu z nią.

PUE ZUS umożliwia między innymi:

sprawdzenie stanu emerytury lub renty,

złożenie wniosku o świadczenie,

kontakt z urzędnikiem,

pobranie zaświadczeń i dokumentów.

W tym poradniku wyjaśniamy krok po kroku, jak założyć konto na PUE ZUS, zalogować się, sprawdzić swoją emeryturę, złożyć wniosek, a także co zrobić w przypadku zapomnienia danych do logowania.

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Rejestracja konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest prosta i dostępna online:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wejdź na stronę internetową ZUS: www.zus.pl i kliknij przycisk „Zarejestruj w PUE” (link bezpośredni: https://www.zus.pl/ezus/rejestracja?jezyk=pl). Wybierz preferowany sposób rejestracji: Bankowość elektroniczna (np. PKO BP, mBank, Pekao SA, Santander i inne).

(np. PKO BP, mBank, Pekao SA, Santander i inne). Profil zaufany (ePUAP) – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości online.

– bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości online. E-dowód (czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną, wymagający czytnika).

(czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną, wymagający czytnika). Kwalifikowany podpis elektroniczny. Potwierdź swoją tożsamość, postępując zgodnie z instrukcjami wybranej metody. Podaj dane kontaktowe, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu (mogą być potrzebne do odzyskiwania dostępu).

Po wykonaniu tych kroków Twoje konto na PUE ZUS będzie aktywne i gotowe do użycia.

Jak zalogować się do PUE ZUS?

Po założeniu konta logowanie do PUE ZUS jest szybkie i wygodne:

Wejdź na stronę: www.zus.pl i kliknij "Zaloguj do PUE" lub przejdź bezpośrednio do strony logowania przez login.gov.pl: https://login.gov.pl/. Masz do wyboru kilka metod logowania – najwygodniejsze z nich to: Profil zaufany (ePUAP),

(ePUAP), Bankowość elektroniczna (np. mBank, PKO BP, Santander) – jeśli Twój bank współpracuje z login.gov.pl,

(np. mBank, PKO BP, Santander) – jeśli Twój bank współpracuje z login.gov.pl, Aplikacja mObywatel ,

, E-dowód (z czytnikiem i kodem PIN),

(z czytnikiem i kodem PIN), eID – jeśli posiadasz zagraniczny identyfikator elektroniczny. Alternatywne opcje: Kwalifikowany podpis elektroniczny (np. Szafir, Certum). Po wybraniu metody, potwierdź swoją tożsamość i uzyskaj dostęp do konta.

Uwaga: po trzech nieudanych próbach logowania konto może zostać czasowo zablokowane.

Profil zaufany a PUE ZUS – czy jest potrzebny i jak z niego korzystać?

Choć założenie konta na PUE ZUS nie wymaga obowiązkowo profilu zaufanego, to właśnie ta metoda jest jedną z najwygodniejszych i najczęściej wybieranych. Umożliwia szybkie logowanie, składanie wniosków i potwierdzanie tożsamości bez konieczności wizyty w urzędzie.

Czy do PUE trzeba mieć profil zaufany?

Nie. Możesz założyć konto na PUE ZUS również przez bankowość elektroniczną, e-dowód lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Jednak profil zaufany jest najprostszą, bezpłatną i szeroko dostępną metodą.

Jak sprawdzić, czy mam profil zaufany?

Wejdź na www.pz.gov.pl i spróbuj się zalogować. Jeśli system rozpozna Twoje dane, to znaczy, że już masz aktywny profil. Jeśli nie, będziesz mógł założyć go online przez bank lub w urzędzie.

Jak połączyć PUE z profilem zaufanym?

Podczas rejestracji lub logowania na stronie www.zus.pl wybierz opcję "Zaloguj przez login.gov.pl" i następnie "Profil Zaufany". Po potwierdzeniu danych konto PUE zostanie automatycznie powiązane z profilem.

Czy można założyć PUE ZUS bez profilu zaufanego?

Tak. Możesz to zrobić przez:

bankowość elektroniczną , jeśli Twój bank współpracuje z login.gov.pl (np. PKO BP, mBank, Santander),

, jeśli Twój bank współpracuje z login.gov.pl (np. PKO BP, mBank, Santander), e-dowód z warstwą elektroniczną (wymaga czytnika i kodu PIN),

z warstwą elektroniczną (wymaga czytnika i kodu PIN), kwalifikowany podpis elektroniczny (np. Certum, Szafir),

(np. Certum, Szafir), e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS – gdzie tożsamość zostanie potwierdzona przez pracownika.

Posiadanie profilu zaufanego nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwia korzystanie z usług PUE ZUS – szczególnie jeśli chcesz załatwiać sprawy urzędowe przez internet bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Jak sprawdzić emeryturę przez PUE ZUS?

Aby sprawdzić swoją emeryturę przez PUE ZUS, należy:

Zalogować się na swoje konto na www.zus.pl .

na swoje konto na . Przejść do zakładki "Świadczenia" .

. Wybrać opcję "Emerytury i renty".

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące swojego świadczenia, w tym:

informacje o przyznanych świadczeniach ,

, wysokość emerytury lub renty ,

, terminy wypłat ,

, historię decyzji wydanych przez ZUS.

Dodatkowe narzędzia w PUE ZUS

W panelu ubezpieczonego dostępny jest również kalkulator emerytalny, który pozwala obliczyć prognozowaną wysokość przyszłej emerytury. To świetne narzędzie do planowania swojej finansowej przyszłości!

Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS?

Składanie wniosków za pośrednictwem PUE ZUS jest szybkie i wygodne:

Zaloguj się na swoje konto na www.zus.pl. Przejdź do zakładki "e-wnioski". Wybierz odpowiedni formularz, na przykład wniosek o świadczenie wspierające, rentę, zasiłek, czy inne dostępne świadczenie. Wypełnij dane zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Wyślij wniosek online – system automatycznie potwierdzi jego złożenie.

Ważne uwagi dotyczące składania wniosków:

Niektóre formularze , takie jak np. wniosek o świadczenie z programu Rodzina 800+, mogą być dostępne wyłącznie przez specjalny kreator . Ten kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, ułatwiając wypełnienie i złożenie wniosku.

, takie jak np. wniosek o świadczenie z programu Rodzina 800+, mogą być dostępne . Ten kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, ułatwiając wypełnienie i złożenie wniosku. Zawsze zwracaj uwagę na dodatkowe komunikaty lub instrukcje wyświetlane w systemie PUE ZUS, ponieważ mogą zawierać ważne informacje dotyczące konkretnego wniosku.

Co zrobić w przypadku zapomnienia loginu do PUE ZUS?

Jeśli zapomnisz loginu do swojego konta PUE ZUS, możesz go łatwo odzyskać, korzystając z jednej z poniższych metod:

Odzyskiwanie online za pomocą danych kontaktowych (e-mail/telefon): Wejdź na stronę logowania do PUE ZUS.

Kliknij przycisk "Nie pamiętam loginu" .

. Wprowadź dane kontaktowe przypisane do konta – adres e-mail lub numer telefonu .

. Kliknij „Wyślij login” .

. System prześle Twój login na podany kanał komunikacji (e-mail lub SMS), o ile jest on aktywny i nie został zablokowany. Odzyskiwanie poprzez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany: Na stronie logowania do PUE ZUS, po kliknięciu "Nie pamiętam loginu", możesz również skorzystać z opcji odzyskania dostępu za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub Profilu Zaufanego. Te metody pozwalają na potwierdzenie tożsamości i uzyskanie dostępu do konta.

W razie trudności

W przypadku problemów z odzyskaniem loginu online możesz skontaktować się z infolinią ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00. Konsultanci pomogą Ci przejść przez proces odzyskiwania dostępu.

Czy można odzyskać hasło do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany?

Nie do końca.

Jeśli zapomnisz hasła do PUE ZUS, nie możesz go bezpośrednio "odzyskać" – ale możesz zalogować się inną metodą, np. przez:

bankowość elektroniczną ,

, Profil Zaufany ,

, e-dowód ,

, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Po zalogowaniu się w ten sposób możesz ustawić nowe hasło w ustawieniach konta.

Co, jeśli nie masz dostępu do żadnej z metod logowania?

W takim przypadku:

możesz skorzystać z e-wizyty z pracownikiem ZUS,

z pracownikiem ZUS, lub udać się osobiście do placówki ZUS ,

, ewentualnie użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego do odblokowania konta

Problem Rozwiązanie Zapomniałeś loginu Kliknij „Nie pamiętam loginu” i podaj e-mail lub telefon Zapomniałeś hasła Zaloguj się przez bank/profil zaufany i zmień hasło Brak dostępu do metod logowania Skontaktuj się z ZUS (e-wizyta lub wizyta osobista)

Czy PUE ZUS działa na telefonie?

Strona internetowa PUE ZUS jest responsywna, co oznacza, że można z niej korzystać na smartfonie lub tablecie bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji. Wszystkie funkcje, takie jak logowanie, składanie wniosków czy sprawdzanie świadczeń, są dostępne przez przeglądarkę mobilną.

Aplikacja mobilna mZUS

ZUS udostępnia także dedykowaną aplikację mobilną mZUS, którą można pobrać z Google Play lub App Store. Aplikacja mZUS umożliwia m.in.:

sprawdzanie świadczeń (emerytury, renty, zasiłki),

składanie wniosków (np. 800+, 300+, świadczenia rodzinne),

dostęp do e-ZLA (zwolnień lekarskich),

kontakt z ZUS i umawianie e-wizyt,

korzystanie z kalkulatora emerytalnego.

Aby korzystać z aplikacji mZUS, trzeba ją połączyć ze swoim kontem PUE ZUS – instrukcja jest dostępna na stronie ZUS.

Jak umówić się na e-wizytę w ZUS?

PUE ZUS umożliwia również umawianie się na e-wizyty, czyli spotkania online z pracownikiem ZUS:

Zaloguj się do PUE ZUS. Wybierz opcję "e-wizyta". Wybierz temat oraz dogodny dla siebie termin spotkania. Potwierdź rezerwację.

Czy każdy musi mieć konto na PUE ZUS?

Posiadanie konta na PUE ZUS nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto je mieć. Dzięki temu:

oszczędzasz czas,

unikasz konieczności stania w kolejkach,

masz stały dostęp do wszystkich istotnych informacji o swoich świadczeniach.

Podsumowanie funkcji PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS pozwala na załatwienie wielu spraw online. Poniżej przedstawiamy kluczowe możliwości:

Co możesz zrobić przez PUE ZUS? Możliwość Sprawdzić emeryturę lub rentę Tak Złożyć wniosek o świadczenie Tak Umówić się na e-wizytę Tak Pobierać dokumenty i PIT-y Tak Komunikować się z urzędnikiem Tak

Mamy nadzieję, że ten poradnik ułatwi Ci korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli masz dodatkowe pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć.

POLECAMY: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Najczęstsze pytania: PUE ZUS

Czy jest kara za brak PUE?

Nie, brak konta na PUE ZUS nie jest karany.

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest dobrowolne. ZUS nie nakłada żadnych mandatów ani sankcji za brak konta. Warto jednak pamiętać, że posiadanie konta znacznie ułatwia kontakt z urzędem i przyspiesza wiele procedur.

Co jeśli nie założę PUE ZUS? Czy każdy musi mieć PUE?

Nie każdy musi mieć konto na PUE ZUS, ale zdecydowanie opłaca się je założyć.

Bez konta nie sprawdzisz online swojej emerytury, nie złożysz wniosku zdalnie i nie umówisz się na e-wizytę. Wszystkie sprawy trzeba będzie załatwiać osobiście lub listownie. Dla wielu osób, szczególnie seniorów czy osób z orzeczeniem, to oznacza dodatkowy wysiłek i czas.

Jakie banki współpracują z ZUS PUE?

Z logowaniem do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną możesz skorzystać, jeśli Twój bank współpracuje z login.gov.pl. Obecnie są to m.in.:

PKO BP

Pekao SA

mBank

Santander

ING Bank Śląski

Alior Bank

BNP Paribas

BOŚ Bank

Bank Spółdzielczy z Grupy BPS i SGB

Credit Agricole

Inteligo

Lista może być aktualizowana – zawsze sprawdzisz ją na stronie: https://www.login.gov.pl