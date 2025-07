Masz dziecko? Te pieniądze ci się należą. Nawet 2500 zł na wakacje od państwa

To może być najlepsza wiadomość tego lata dla rodziców i opiekunów. Ruszył program „Aktywne Wakacje 2025”, który oferuje od 150 zł do nawet 2500 zł dofinansowania na sportowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Ten przywilej obejmuje określone roczniki. Wnioski przyjmowane są tylko do 15 sierpnia 2025 roku. Po tym terminie, nie będzie żadnych wyjątków.

Za organizację programu odpowiada Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej we współpracy z ministerstwem sportu i turystyki. Łączna pula środków to imponujące 25 milionów złotych, z czego 15 mln pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozostałe 10 mln to wkład własny Fundacji.

REKLAMA

Pieniądze na obozy, transport i wyżywienie. Rząd sypie groszem, ale nie każdemu

REKLAMA

Dofinansowanie dotyczy letnich wyjazdowych obozów sportowych organizowanych na terenie Polski. Pokrywa ono szeroki zakres kosztów, bo od transportu i zakwaterowania, przez wyżywienie i ubezpieczenie, po wynagrodzenia trenerów oraz wynajem obiektów sportowych. W budżecie uwzględniono też działania kulturalne, takie jak wyjścia do muzeum, teatru czy kina.

Ale uwaga, to nie rodzice składają wnioski. O środki mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe które działają na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej. Muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć statutową działalność w tym zakresie. Tylko one mogą formalnie wnioskować o fundusze na zorganizowanie obozów odbywających się między 1 czerwca a 30 listopada 2025 roku.

Nie wystarczy wyjazd. Obóz musi spełnić rygorystyczne warunki

REKLAMA

Dofinansowanie nie przysługuje każdej inicjatywie. Organizowany wypoczynek musi spełniać szereg warunków formalnych. Obóz powinien trwać co najmniej siedem dni, maksymalnie dziesięć i odbywać się na terytorium Polski. Kluczowy wymóg to codzienne minimum dwie godziny zajęć sportowych, a sama inicjatywa musi mieć charakter niekomercyjny, co oznacza brak zysku dla organizatora.

Uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzone w latach 2001–2019. Trenerzy i instruktorzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Całość przedsięwzięcia musi być zgodna z obowiązującym prawem. Organizatorzy muszą również zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 proc. kosztów obozu i pamiętać, że na jeden obóz można zgłosić maksymalnie pięćdziesięciu uczestników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile można dostać? Zależy, gdzie jedziesz

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji i standardu obozu. W przypadku standardowych wyjazdów dofinansowanie wynosi do 150 zł za dzień pobytu, ale nie więcej niż 1500 zł na osobę. Jeżeli obóz odbywa się w jednym z Centralnych Ośrodków Przygotowań Olimpijskich stawki rosną. Wtedy można otrzymać aż 250 zł dziennie, czyli maksymalnie 2500 zł na jednego uczestnika.

To konkretna pomoc finansowa, która może zadecydować o tym, czy dziecko pojedzie na wakacje, czy spędzi lato w domu.

Zegar tyka. Zgłoszenia tylko do połowy sierpnia

Wnioski przyjmowane są do 15 sierpnia lub do wcześniejszego wyczerpania funduszy. A skoro budżet jest ograniczony, warto działać szybko. Jeśli jesteś rodzicem – zapytaj szkołę, klub sportowy lub fundację, czy planują ubiegać się o wsparcie. Jeśli jesteś organizatorem – nie zwlekaj z dokumentacją. To ostatni dzwonek.