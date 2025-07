rozwiń >

Już teraz zabierają 800 plus i 300 plus dużej grupie. To koniec bezwarunkowego wsparcia: nie spełniasz kryterium, nie masz świadczenia

Nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r., przyniósł rewolucję w najpopularniejszym programie socjalnym w Polsce. Choć od lat przyzwyczailiśmy się, że świadczenie 800 plus jest niemal bezwarunkowe i nie zależy np. od dochodów rodziny czy innych kryteriów, ta sytuacja ulegnie zmianie. Rząd wprowadził twardy warunek, który dla wielu rodzin może oznaczać utratę comiesięcznego wsparcia.

Kluczowa zmiana: obowiązek nauki w Polskiej placówce

Najważniejszą i jedyną nową przesłanką, od której uzależniona będzie wypłata 800 plus, jest obowiązek uczęszczania dziecka do polskiej placówki edukacyjnej. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie, dziecko musi realizować:

roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówkę"),

obowiązek szkolny (w szkole podstawowej),

obowiązek nauki (w szkole ponadpodstawowej).

Ważne Warunek ten dotyczy całego polskiego systemu oświaty, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Mówiąc wprost: jeśli dziecko nie jest zapisane i nie uczęszcza do polskiego przedszkola lub szkoły, rodzice stracą prawo do świadczenia. Co istotne, zmiana ta nie wprowadza żadnego kryterium dochodowego. Sytuacja materialna rodziny wciąż nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu 800 plus.

Symboliczna data wprowadzenia zmian – 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka – przez wielu rodziców jest odbierana jako ironiczny zbieg okoliczności. Dla części rodzin nie będzie to prezent, a raczej powód do finansowego niepokoju

ZUS z nowymi uprawnieniami – weryfikacja stanie się standardem

Do tej pory rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ograniczała się głównie do elektronicznej obsługi wniosków i terminowej wypłaty środków, w wyjątkowych przypadkach zlecane były jedynie kontrole i wywiady środowiskowe. Od czerwca 2025 roku jego kompetencje znacznie się poszerzą. ZUS na mocy ustawy ma prawo do szczegółowej weryfikacji, czy dziecko faktycznie realizuje obowiązek nauki w polskim systemie.

Ważne Kontrola będzie odbywać się na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli ZUS nie znajdzie w systemie potwierdzenia, że dziecko uczęszcza do placówki edukacyjnej, będzie miał prawo wstrzymać wypłatę świadczenia. To oznacza koniec sytuacji, w której środki były przyznawane jedynie na podstawie oświadczenia rodzica.

Kogo najbardziej dotkną nowe przepisy?

Zmiany zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, co jasno wskazuje na główną grupę docelową nowych regulacji. Celem jest powiązanie pomocy socjalnej z integracją Ukraińców z Polakami i innymi obywatelami i uczestnictwem w polskim życiu społecznym, w tym w systemie edukacji. Konsekwencje odczują przede wszystkim:

Rodziny z Ukrainy: Dzieci uchodźców, które do tej pory uczyły się zdalnie w ukraińskim systemie oświaty, będą musiały zostać zapisane do polskich szkół, aby ich rodzice mogli nadal pobierać 800 plus. Wyjątek przewidziano dla uczniów klas programowo najwyższych, którzy będą mogli dokończyć edukację online. Inne rodziny, których dzieci uczą się poza polskim systemem: Choć głównym celem są obywatele Ukrainy, przepisy sformułowano w sposób ogólny. Oznacza to, że problem może dotyczyć również polskich rodzin, których dzieci z różnych powodów uczą się w zagranicznych systemach edukacyjnych, pozostając w Polsce.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, celem jest uszczelnienie systemu i zapewnienie, że wsparcie trafia do osób faktycznie integrujących się z polskim społeczeństwem.

"Dobry Start" 300 plus - to też koniec

Nowe regulacje obejmą nie tylko świadczenie 800 plus, ale również popularną "wyprawkę szkolną", czyli program "Dobry Start" (300 plus). Również w tym przypadku warunkiem otrzymania jednorazowego wsparcia na początku roku szkolnego będzie uczęszczanie dziecka do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty. Jeśli dziecko nie spełni tego kryterium, rodzina nie otrzyma 300 złotych.

Już teraz zabierają 800 plus i 300 plus dużej grupie. To koniec bezwarunkowego wsparcia: nie spełniasz kryterium, nie masz świadczenia - wypowiedzi rodziców pozytywne i negatywne na temat nowych regulacji

W Internecie już pojawiają się wypowiedzi rodziców, odzwierciedlające różne punkty widzenia na temat zmian w programie 800 plus, są głowy zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wynika to z tego, że nowe przepisy uzależniające wypłatę świadczenia 800 plus od uczęszczania dziecka do polskiej placówki edukacyjnej w zasadzie cały czas wywołują w społeczeństwie burzliwą dyskusję i podzieliły rodziców. Dla jednych to krok w stronę sprawiedliwości i lepszej integracji, dla innych – niepotrzebna presja i finansowy cios. Poniżej przedstawiamy przykładowe komentarze i opinie, jakie można usłyszeć w rozmowach na ten temat i we wpisach na forach:

Anastasija, matka dwójki dzieci z Ukrainy, mieszkająca w Warszawie:

„To dla nas ogromny stres. Mój starszy syn, 14-letni Ołeksij, bardzo przeżył ucieczkę i zmianę otoczenia. Nauka w ukraińskiej szkole online była dla niego jedynym łącznikiem z domem, z przyjaciółmi. Boję się, że wrzucenie go teraz do polskiej szkoły, bez pełnej znajomości języka, będzie dla niego traumą. Te 800 złotych na dziecko to była dla nas podstawa, żeby opłacić wynajem i rachunki. Czujemy się postawieni pod ścianą – albo zmuszę syna do czegoś, na co nie jest gotowy, albo stracimy kluczowe wsparcie. To nie jest sprawiedliwe, państwo powinno wspierać, a nie stawiać takie warunki.”

Kamil, ojciec 10-latki, programista z Krakowa:

„Mnie ta zmiana bezpośrednio nie dotyczy, bo córka chodzi do polskiej szkoły, ale uważam, że to niebezpieczny precedens. Dzisiaj warunkiem jest szkoła, a co będzie jutro? Obowiązkowe szczepienia? Udział w państwowych uroczystościach? 800 plus miało być wsparciem dla rodzin w wychowywaniu dzieci, a nie narzędziem do wymuszania czegokolwiek. Państwo nie powinno wtrącać się w to, jaką ścieżkę edukacji rodzice wybierają dla swoich dzieci. To krok w stronę nadmiernej kontroli i ograniczania wolności.”

Magdalena, matka samotnie wychowująca córkę, która uczy się w międzynarodowej szkole online:

„Wybrałam dla córki edukację w systemie brytyjskim online, ponieważ często podróżujemy służbowo, a ten model pozwala na naukę z każdego miejsca na świecie. Płacę za to czesne i podatki w Polsce. Dlaczego moje dziecko ma być teraz karane za to, że nie pasuje do urzędniczej tabelki? To absurd. Czuję się jak obywatel drugiej kategorii. Pieniądze z 800 plus przeznaczałam na dodatkowe zajęcia i pomoce naukowe. Teraz będę musiała z tego zrezygnować, bo rząd uznał, że moja córka uczy się w 'złej' szkole.”

Krzysztof, ojciec dwójki dzieci w wieku szkolnym, pracownik fizyczny z Poznania:

„Najwyższy czas. Uważam, że to uczciwe postawienie sprawy. Skoro ktoś mieszka w Polsce, korzysta z naszej infrastruktury, ochrony zdrowia i pobiera świadczenia z naszych podatków, to jego dzieci powinny integrować się ze społeczeństwem. A gdzie mają się integrować, jak nie w szkole? To zapobiega tworzeniu się zamkniętych enklaw i pomaga dzieciom nauczyć się języka, co da im lepszy start w dorosłym życiu tutaj. Koniec z fikcją, że ktoś jest w Polsce, a żyje całkowicie obok. Zasady powinny być jasne i równe dla wszystkich.”

Joanna, nauczycielka w szkole podstawowej i matka:

„Z perspektywy pedagoga widzę w tym głęboki sens. Dzieci, które pozostają poza systemem, zwłaszcza te z doświadczeniem migracji, są narażone na izolację. W szkole nie tylko zdobywają wiedzę, ale uczą się norm społecznych, budują relacje z rówieśnikami, oswajają z językiem i kulturą. To dla ich własnego dobra. Pozostawienie ich w domu przed komputerem na lekcjach online z innego kraju na dłuższą metę mogłoby wyrządzić im krzywdę. Ta zmiana to nie kara, to inwestycja w przyszłość tych dzieci w Polsce.”

Andrij, ojciec 9-letniej Sofii z Ukrainy, pracuje w branży budowlanej:

„My i tak planowaliśmy posłać córkę od września do polskiej szkoły. Chcemy tu zostać na stałe, więc im szybciej nauczy się perfekcyjnie języka i pozna koleżanki, tym lepiej dla niej. Rozumiem, że dla niektórych to może być trudne, ale z drugiej strony to motywacja. Rząd daje pieniądze, ale też pokazuje, jaka jest droga do pełnego włączenia się w życie w tym kraju. Dla nas to logiczne. Jeśli Polska nam pomaga, to my też chcemy być jej częścią. A szkoła jest pierwszym i najważniejszym krokiem.”

Rodzice muszą wiedzieć, że ZUS może odebrać 800 plus także z innych powodów

Nie tylko pełnoletniość czy uczęszczanie do polskiej placówki dziecka skutkuje utratą świadczenia. ZUS może odebrać 800 plus:

Pobieranie podobnego świadczenia na dziecko za granicą ( członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),

Małoletnie dziecko pobiera 800 plus na własne dziecko,

Małoletnie dziecko zawarło związek małżeński,

Dziecko nie uczęszcza do polskiej szkoły lub zerówki (od 1 czerwca 2025 r.) - to co opisujemy

Brak złożenia wniosku o przedłużenie świadczenia,

Dziecko uczęszcza do szkoły wojskowej lub placówki zapewniającej pełne utrzymanie,

Małoletnie dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej lub areszcie — wtedy środki otrzymuje placówka, a nie rodzice.

W sądach pojawia się sporo spraw o świadczenie 800 plus

W sądach pojawia się sporo spraw o świadczenie 800 plus. Przykładowo z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 733/24 wynika, że obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Wyjazd z terytorium Polski na czas dłuższy niż 30 dni, oznacza, że pobyt w Polsce przestaje być legalny i powoduje utratę prawa do wszelkich świadczeń (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie przewiduje zawężenia katalogu środków dowodowych regulowanych KPA w postępowaniu o przyznanie świadczenia wychowawczego. Obowiązujące przepisy uzależniają przyznanie świadczenia od legalności pobytu, a nie od dokonania odpowiedniej adnotacji w rejestrze. Dane z rejestrów publicznych stanowią tylko jeden z możliwych środków dowodowych.

Prawo do świadczenia wychowawczego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2025 r., II SA/Gl 1206/24 - w trybie art. 27 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1577ze zm.) nie podlega uchyleniu prawo do świadczenia wychowawczego już wcześniej skonsumowane, czyli świadczenie już pobrane.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2025 r., I OSK 83/24. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z kolei w myśl art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem, brzmienie tych przepisów wyraźnie wskazuje na konieczność wspólnego zamieszkiwania wnioskodawcy z dzieckiem jak i na potrzebę pozostawania dziecka na utrzymaniu wnioskodawcy. Zastosowany w tym przepisie spójnik "i" podkreśla fakt, że dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ustawodawca wprowadza konieczność łącznego spełniania ww. warunków. W niniejszej sprawie bezsporne jest, że w okresie kiedy wypłacano świadczenie, tj. od 20 lutego 2020 r. do 27 maja 2020 r.

Czy do 800 plus będą kryteria dochodowe?

Nie, na ten moment jedyną nową przesłanką jest obowiązek nauki w polskim systemie oświaty. Dochody rodziny nadal nie mają znaczenia.

Podsumowując, od 1 czerwca 2025 roku dziecko, na które pobierane jest świadczenie 800 plus czy300 plus, musi uczęszczać do polskiego przedszkola, szkoły podstawowej i=lub ponadpodstawowej. Wyjątkiem są dzieci, których ze względu na wiek ten obowiązek jeszcze nie dotyczy. Co się stanie, jeśli ZUS stwierdzi, że dziecko nie realizuje obowiązku nauki? ZUS będzie miał prawo wstrzymać wypłatę świadczenia do czasu wyjaśnienia sprawy lub ostatecznie je odebrać. Czy zmiany dotyczą też Polaków? Tak, mimo że nowelizacja dotyczyła ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, jej postanowienia odnoszą się do wszystkich beneficjentów programu. Tak więc, jeszcze raz podkreślamy, że zmiany weszły w życie 1 czerwca 2025 roku to największa rewolucja w programie "Rodzina 800+" od momentu jego powstania. Wprowadzenie obowiązku edukacyjnego w polskim systemie jest próbą uszczelnienia systemu i powiązania pomocy socjalnej z integracją. Dla tysięcy rodzin, zwłaszcza tych pochodzących z Ukrainy, oznacza to konieczność podjęcia ważnych decyzji edukacyjnych i ryzyko utraty istotnego wsparcia finansowego. Jedno jest pewne: era powszechnego, niemal bezwarunkowego świadczenia wychowawczego dobiega końca.