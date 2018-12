§ 4.

1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia i zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 90 ust. 1a ustawy.

2. W przypadku dostarczania wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje się, pod warunkiem że:

1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej;

2) wydanie zwolnionych wyrobów nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub podmiotowi pośredniczącemu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego na tankowanie tych wyrobów do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.

3. Warunków, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku dostarczania wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest udzielana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których wynika, że podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1.