§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. z 2016 r. poz. 654 oraz z 2017 r. poz. 2106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Okresowej kontroli pomieszczeń dokonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, w którego dyspozycji znajduje się pomieszczenie, lub ich zastępcy.";

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 5 uchyla się ust. 2,

b) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Osoba zatrzymana przy przyjęciu do pomieszczenia i podczas pobytu w pomieszczeniu podlega sprawdzeniu prewencyjnemu na zasadach określonych w art. 11ad ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.",

c) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zwolnienia osoby zatrzymanej z pomieszczenia w celu jej przekazania przedmioty przyjęte do depozytu, w szczególności dokumenty tożsamości, środki płatnicze, przedmioty wartościowe, środki łączności, urządzenia techniczne służące do rejestracji i odtwarzania informacji oraz przedmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, z wyjątkiem sznurowadeł, paska i szalika, przejmuje na czas doprowadzenia dowódca doprowadzenia i przekazuje je, za pokwitowaniem, w miejscu docelowym doprowadzenia osoby:

1) właściwemu organowi lub instytucji, w chwili przekazania osoby;

2) osobie, która je przekazała do depozytu, w przypadku gdy zachodzą okoliczności do zwolnienia tej osoby.".