W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 7 po wyrazie „klinicznych” dodaje się wyrazy „i eksperymentów badawczych”;

2) w art. 2 w pkt 1 po wyrazie „epidemiologicznych” dodaje się wyrazy „oraz eksperymentów badawczych”;

3) w art. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) eksperymencie badawczym – należy przez to rozumieć eksperyment badawczy w rozumieniu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);”;

4) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członka Rady przed upływem kadencji Rady:

1) na wniosek podmiotu, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia tej funkcji;

2) z własnej inicjatywy, przy czym w takim przypadku informuje o odwołaniu podmiot, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia tej funkcji.”;

5) w art. 15:

a) w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „klinicznych” dodaje się wyrazy „i eksperymentów badawczych”,

b) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „epidemiologicznych” dodaje się wyrazy „oraz eksperymentów badawczych”;

6) w art. 18:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Eksperci, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać także innych ocen i sporządzać opinie dotyczące realizacji zadań Agencji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3–6.”,

b) w ust. 3 wyrazy „prac zespołu oceny wniosków” zastępuje się wyrazami „wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 1a,”,

c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a–10c w brzmieniu:

„10a. Ekspert wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1a, nie może pozostawać z podmiotem, którego dotyczy przedmiot opinii lub oceny, w:

1) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie sporządzania opinii lub dokonywania oceny i w okresie 3 lat poprzedzających sporządzenie opinii lub dokonanie oceny;

2) takim stosunku prawnym i faktycznym, że wynik opinii lub oceny może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.

10b. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1a, ekspert składa oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 10a. Przepis ust. 9 zdanie drugie i trzecie stosuje się.

10c. Prezes wyłącza eksperta z udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10a.”,

d) w ust. 11 po wyrazie „przez” dodaje się wyrazy „eksperta lub”,

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wysokość wynagrodzenia eksperta, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa zawierana z Prezesem. Do zawarcia umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem zapewnienia przejrzystości wyboru ekspertów i równego ich traktowania.”;

7) w art. 19:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wnioskodawcy od wyniku konkursu wniosków, którego skutkiem jest nierekomendowanie jego projektu do dofinansowania, przysługuje prawo złożenia protestu do Prezesa. Protest jest składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o wynikach konkursu wniosków. Protest jest składany w formie pisemnej. Prezes w terminie 30 dni od dnia otrzymania protestu może go uwzględnić albo odrzucić. W celu rozpatrzenia protestu Prezes może skierować wniosek, którego dotyczy protest, do ponownej oceny przez komisję odwoławczą.”,

b) w ust. 9 w zdaniu drugim wyrazy „art. 18 ust. 4, 5 i 8–10” zastępuje się wyrazami „art. 18 ust. 4, 5 i 8–10c”;

8) w art. 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychodach, w tym dotacjach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1–2, oraz odpisie wymienionym w art. 28 ust. 1 pkt 3;”;

9) w art. 28:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań określonych w pkt 1;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpis, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na realizację i finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2;”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1–2”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Środki pochodzące z odpisu wymienionego w ust. 1 pkt 3 niewykorzystane w danym roku kalendarzowym pozostają w dyspozycji Agencji na lata następne z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.”,

d) w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) realizacji inwestycji przez Agencję.”;

10) w art. 45:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dotacja, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1a, jest zawarta w rocznych limitach wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 3–10.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Limity wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 3–10, podwyższa się o środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z odpisu wymienionego w art. 28 ust. 1 pkt 3.”.