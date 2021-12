Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2362

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:

2) sposób uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu osób upoważnionych, o których mowa w art. 35b ust. 4 ustawy, zwanego dalej "wykazem".

c) remontowy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;

3. Informacje dotyczące sposobu potwierdzenia ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok, obejmują wskazanie co najmniej jednego z następujących sposobów potwierdzenia:

2. Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Uwierzytelnianie osoby upoważnionej wpisanej do wykazu w systemie teleinformatycznym obsługującym rejestr wymaga użycia profilu zaufanego lub innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie.