Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2451

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 22 grudnia 2021 r. (poz. 2451)

Załącznik nr 1

WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA

Marynarka damska do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowozielonym, spódnica w kolorze oliwkowozielonym

Marynarka męska do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowozielonym, spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym

Spodnie damskie w kolorze oliwkowozielonym

Płaszcz z podpinką damski w kolorze ciemnooliwkowym

Płaszcz z podpinką męski w kolorze ciemnooliwkowym

Koszula damska z długim rękawem w kolorze białym

Koszula męska z długim rękawem w kolorze białym

Koszula damska z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami służbowymi, spódnica w kolorze oliwkowozielonym

Koszula męska z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami służbowymi, spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym

Czapka typu maciejówka w kolorze oliwkowozielonym z wizerunkiem godła

Kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gałązką modrzewiową

Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym

Krawat w kolorze ciemnozielonym

Rękawice skórzane damskie i męskie w kolorze brązowym

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

Skarpety do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowym

Czółenka damskie w kolorze brązowym

Półbuty męskie w kolorze brązowym

Kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym

Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym

Wzory guzików do munduru wyjściowego

Wzory guzików zewnętrznych do elementów munduru wyjściowego wykonanych z tworzywa sztucznego:

1) do płaszcza damskiego i płaszcza męskiego:

2) do marynarki damskiej do munduru wyjściowego oraz marynarki męskiej do munduru wyjściowego:

3) do mankietów rękawów:

a) płaszcza damskiego i płaszcza męskiego,

b) marynarki damskiej do munduru wyjściowego oraz marynarki męskiej do munduru wyjściowego

4) w kolorze według wzornika: