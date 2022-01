Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 3

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 objaśnienie symbolu K otrzymuje brzmienie:

"K - kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i 2021 r.;

3) 27 500 zł w 2022 r. i w latach następnych.";

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i 2021 r.;

3) 27 500 zł w 2022 r. i w latach następnych.",

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w 2022 r. i w latach następnych - 24 096 zł.".