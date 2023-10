§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz. U. poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) magazynowaniu, transporcie wewnętrznym i innych czynnościach z substancjami i mieszaninami stosowanymi w procesie galwanotechnicznym.",

b) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancja - substancję w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1907/2006";",

- uchyla się pkt 4,

- dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) mieszanina - mieszaninę w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1907/2006;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) substancja stwarzająca zagrożenie lub mieszanina stwarzająca zagrożenie - każdą substancję stwarzającą zagrożenie lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.3));";

2) w § 1 w ust. 2 w pkt 6, w § 3 w pkt 4, w § 6 w ust. 1, w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 i 2 oraz w § 11 w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „szkodliwe czynniki chemiczne" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie";

3) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć pęknięć i innych uszkodzeń, a miejsca połączeń, w szczególności ścian z podłogą, muszą być wykonane w sposób ograniczający gromadzenie się zanieczyszczeń i ułatwiający ich usuwanie oraz zapobiegający przenikaniu substancji i mieszanin stosowanych w procesie galwanotechnicznym do elementów konstrukcyjnych budynku.

3. Elementy budowlane oraz wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, muszą być odporne lub zabezpieczone przed niszczącym oddziaływaniem substancji i mieszanin stosowanych w procesach galwanotechnicznych.";

4) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku awarii lub wyłączenia systemu wentylacji mechanicznej w galwanizerniach, magazynach i w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, informacje o awarii lub wyłączeniu tego systemu przekazuje się przy pomocy sygnałów dźwiękowych i świetlnych pracownikom, którzy są obowiązani do przerwania pracy i niezwłocznego opuszczenia miejsc, w których wystąpiły awaria lub wyłączenie systemu wentylacji mechanicznej.";

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wentylacja mechaniczna ogólna oraz wentylacja mechaniczna miejscowa muszą działać w sposób ciągły podczas prowadzenia procesu galwanotechnicznego. W przypadku gdy wentylacja mechaniczna ogólna albo wentylacja mechaniczna miejscowa jest niesprawna lub wyłączona, wykonywanie procesu galwanotechnicznego jest zabronione.";

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Znaki i napisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816).";



7) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomieszczenia, w których pracownik jest narażony na działanie czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, w szczególności pomieszczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, muszą być odpowiednio oznakowane znakami bezpieczeństwa w sposób określony ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.";

8) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie stosowane w procesie galwanotechnicznym przechowuje się w magazynie wyposażonym w:

1) instalację wodnokanalizacyjną umożliwiającą mycie pomieszczeń i wyposażenia magazynu;

2) drzwi otwierane na zewnątrz magazynu, wyposażone w dwa zamknięcia obsługiwane jednocześnie przez dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę do wykonywania tej czynności;

3) informację o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.",

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Sposób przechowywania w magazynach substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie określają ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. Pobieranie z magazynu cyjanków oraz innych substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie, stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia, musi być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Każdorazowe pobranie tych substancji i mieszanin należy odnotować w określonym przez pracodawcę systemie rejestracji, zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dostęp do tego systemu osób nieupoważnionych.

5. Podczas pobierania, dostarczania lub wykonywania w magazynie innych prac z udziałem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie należy stosować, w zależności od stopnia zagrożenia, odpowiednie środki zabezpieczające, w tym środki ochrony indywidualnej.";

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Wydawanie z magazynu, transport wewnętrzny i stosowanie substancji i mieszanin następuje zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Rozlewanie, ważenie, rozdrabnianie, odmierzanie, sporządzanie mieszanin, przenoszenie substancji i mieszanin oraz ich rozpuszczanie odbywa się za pomocą sprzętu zapewniającego bezpieczne wykonywanie tych czynności. Przy wykonywaniu tych prac należy stosować, w zależności od stopnia zagrożenia, odpowiednie środki zabezpieczające, w tym środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51).

3. Naczynia i sprzęt, w szczególności stosowany do czynności, o których mowa w ust. 2, oznacza się w sposób widoczny i nieusuwalny podczas wykonywania tych czynności, zaś pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania lub zawierające substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oznacza się w sposób trwały i widoczny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

4. Używane pojemniki i zbiorniki, o których mowa w ust. 3, po zakończeniu prac oczyszcza się, a zanieczyszczające je substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie usuwa się w sposób niestwarzający zagrożenia.";

10) w § 22:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Pojemniki te muszą być opisane i odpowiednio do rodzaju zagrożeń i właściwości fizykochemicznych przechowywanych w nich substancji lub mieszanin oznakowane znakiem ostrzegawczym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naczynia szklane o pojemności powyżej 5 litrów, w których przechowuje się substancje lub mieszaniny, umieszcza się w odpowiednio wytrzymałych opakowaniach ochronnych z uchwytami.".