§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" (Dz. U. poz. 187) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) realizację inwestycji umożliwiającej ochronę środowiska, w tym pomoc na ograniczenie i likwidację emisji gazów cieplarnianych - zgodnie z art. 36 rozporządzenia nr 651/2014,",

b) uchyla się lit. k oraz l,

c) po lit. l dodaje się lit. la i lb w brzmieniu:

„la) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej innej niż w budynkach - zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014,



lb) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w budynkach - zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014,",

d) uchyla się lit. m,

e) lit. n-p otrzymują brzmienie:

„n) realizację inwestycji na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji - zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014,

o) realizację inwestycji w zakresie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego - zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014,

p) realizację inwestycji w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym - zgodnie z art. 47 rozporządzenia nr 651/2014,",

f) dodaje się lit. q w brzmieniu:

„q) klastry innowacyjne - zgodnie z art. 27 rozporządzenia nr 651/2014;";

2) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzemieniu:

„§ 2a. Pomoc publiczna spełnia kryteria przejrzystości wskazane w art. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 2b. Do obliczania intensywności pomocy publicznej, wartości tej pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.";

3) w § 3 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) rybołówstwa i akwakultury - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1379/2013", z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-e, i oraz q,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c, f, i, j, la, lb oraz n-q,",

b) w lit. c w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) wytwarzania energii jądrowej - z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-f, h-i oraz q;";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) badania przemysłowe - badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;

2) biogaz - biogaz w rozumieniu art. 2 pkt 117b rozporządzenia nr 651/2014;

3) biopaliwo - biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 117a rozporządzenia nr 651/2014;

4) biopłyny - biopłyny w rozumieniu art. 2 pkt 117c rozporządzenia nr 651/2014;

5) duży przedsiębiorca - duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

6) efektywne gospodarowanie zasobami - efektywne gospodarowanie zasobami w rozumieniu art. 2 pkt 128a rozporządzenia nr 651/2014;

7) efektywność energetyczna - efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

8) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

9) eksperymentalne prace rozwojowe - eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;

10) energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

11) infrastruktura energetyczna - infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia nr 651/2014;

12) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

13) inwestycja początkowa - inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

14) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;

15) klaster innowacyjny - klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;

16) koszty kapitałowe - koszty związane z kapitałem, którym finansuje się przedsiębiorca;

17) magazynowanie energii cieplnej - magazynowanie energii cieplnej w rozumieniu art. 2 pkt 130d rozporządzenia nr 651/2014;

18) magazynowanie energii elektrycznej - magazynowanie energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130c rozporządzenia nr 651/2014;

19) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

20) norma unijna - normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;

21) ochrona środowiska - ochronę środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;

22) operator klastra innowacyjnego - operatora klastra innowacyjnego, o którym mowa wart. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

23) organizacja badawcza - podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

24) paliwa z biomasy - paliwa z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 117d rozporządzenia nr 651/2014;

25) projekt - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);

26) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

27) studium wykonalności - studium wykonalności w rozumieniu art. 2 pkt 87 rozporządzenia nr 651/2014;

28) systemy ciepłownicze i chłodnicze - systemy ciepłownicze i chłodnicze w rozumieniu art. 2 pkt 124b rozporządzenia nr 651/2014;

29) usługi doradcze w zakresie innowacji - usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;

30) usługi wsparcia innowacji - usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014;

31) wodór odnawialny - wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;

32) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.";

5) w § 6 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone" zastępuje się wyrazami „Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej";

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, c, e-j, la, lb oraz n-q, może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b, d oraz n, oraz pomocy de minimis, wniosek o jej udzielenie może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.";

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:

1) równowartości 35 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;

2) równowartości 25 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe;

3) równowartości 8 250 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

4) równowartości 2 500 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt lub jedno studium wykonalności - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

5) równowartości 10 000 000 euro na przedsiębiorcę i na jeden projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. c;

6) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d - kwot pomocy obliczonych zgodnie z § 22 i § 23;

7) równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. f;

8) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g:

a) równowartości 12 380 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 15%,

b) równowartości 16 500 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 20%,

c) równowartości 20 630 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 25%,

d) równowartości 24 750 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 30%,

e) równowartości 28 880 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 35%,

f) równowartości 33 000 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 40%,

g) równowartości 41 250 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 50%;

9) równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę rocznie - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h;

10) równowartości 3 000 000 euro na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. i;

11) równowartości 30 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. j, la, lb, n oraz p;

12) równowartości 25 000 000 euro na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. j, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia nr 651/2014 oraz budowę lub modernizację obiektów do magazynowania, o których mowa w art. 36 ust. 4 akapit czwarty zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

13) równowartości 50 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. o;

14) równowartości 10 000 000 euro na klaster innowacyjny - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. q.";

8) w § 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 651/2014, które można obliczyć zgodnie z tym przepisem.";

9) w § 14 w ust. 1:

a) w pkt 3 w lit. b po tiret czwartym dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) licencje związane z wynikami badań dotyczących projektów chronionych prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b ppkt (iii) rozporządzenia nr 651/2014,

d) projekt jest realizowany na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego,",

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) 5 punktów procentowych - jeżeli projekt jest realizowany na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

5) 25 punktów procentowych - jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

a) projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku otwartego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze wyboru projektów opracowanej wspólnie przez co najmniej trzy państwa członkowskie lub umawiające się strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy,

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy publicznej na rzecz dużego przedsiębiorcy,

c) jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

- wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym: podczas konferencji naukowych lub technicznych, w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,

- wyniki projektu chronione prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane po cenie rynkowej oraz na zasadzie braku wyłączności i braku dyskryminacji zainteresowanym stronom w Europejskim Obszarze Gospodarczym",

c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że zwiększenia, o których mowa w pkt 3-5, nie mogą być łączone w odniesieniu do tego samego projektu.";

10) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym usług świadczonych przez organizacje badawcze, infrastruktury badawcze w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014, infrastruktury testowo-doświadczalne w rozumieniu art. 2 pkt 98a rozporządzenia nr 651/2014 lub klastry innowacyjne.";

11) w § 21:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie przejął działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, chyba że obrót z przejmowanej działalności stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną uzyskiwanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie tej działalności przez przedsiębiorcę ubiegającego się o tę pomoc;",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

a) obrót przejmowanego przedsiębiorcy stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie albo obrót połączonego przedsiębiorcy jest wyższy o mniej niż 10% od łącznego obrotu łączących się przedsiębiorców w roku obrotowym poprzedzającym połączenie,

b) połączenie nastąpiło między mikro-lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.";

12) w § 22:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:

- 2 200 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 1 650 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 100 000 euro - dla pozostałych przedsiębiorców,",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:

- 3 300 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 2 480 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 650 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,",

c) w pkt 3 lit. a-c otrzymują brzmienie:

„a) 1 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

b) 750 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

c) 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;";

13) w § 30 w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2, w § 31, w § 32 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 5 w lit. a w części wspólnej, w § 33 oraz w § 34 wyrazy „inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą";

14) w § 32 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku terenów opuszczonych i poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.";

15) rozdział 11 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 11

Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności

§ 39. 1. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję spełniającą jeden z warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie ma zastosowania do inwestycji, o których mowa w rozdziałach 13a, 13b i 15-17.

3. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 36 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 36 ust. 1b rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje w wychwytywanie i transport dwutlenku węgla, jeżeli spełniają one warunki, o których mowa w art. 36 ust. 2a rozporządzenia nr 651/2014.

6. Jeżeli pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, których celem jest ograniczenie lub unikanie emisji bezpośrednich, inwestycje te nie mogą polegać jedynie na przenoszeniu tych emisji z jednego sektora do innego, ale muszą prowadzić do ogólnej redukcji tych emisji.

7. Jeżeli pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestycje te nie mogą polegać jedynie na przenoszeniu tych emisji z jednego sektora do innego, ale muszą prowadzić do ogólnej redukcji tych emisji.

8. Pomoc publiczna umożliwiająca przedsiębiorcy przestrzeganie przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

9. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie jest przyznawana w przypadku, gdy inwestycje są realizowane wyłącznie w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwa obowiązujących norm unijnych.

10. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 11 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, koszty kwalifikowalne, poziomy intensywności pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, i premie, o których mowa w art. 36 ust. 5-8 rozporządzenia nr 651/2014, określa się zgodnie z art. 36 ust. 11 zdanie drugie tego rozporządzenia.

12. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, określa się zgodnie z art. 36 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

13. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

14. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

15. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, może wynieść 100% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 36 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

16. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, można obliczyć zgodnie z art. 36 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.";

16) uchyla się rozdziały 12 i 13;

17) po rozdziale 13 dodaje się rozdziały 13a i 13b w brzmieniu:

„Rozdział 13a

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

§ 41a. 1. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach jest udzielana na inwestycję umożliwiającą poprawę efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 41b. 1. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne zostaną określone zgodnie z art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 13b

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach

§ 42a. 1. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.

§ 42b. 1. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.”;



18) uchyla się rozdział 14;



19) rozdziały 15-17 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 15

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

§ 43. 1. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

2. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji nie może zostać udzielona na inwestycję umożliwiającą wsparcie energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego.

3. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na projekty w zakresie:

1) produkcji energii elektrycznej lub magazynowania energii elektrycznej lub magazynowania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;

2) produkcji lub magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu i paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) produkcji, przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;

5) magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączonych z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana zgodnie z art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Intensywność pomocy publicznej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

8. Intensywność pomocy publicznej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 16

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

§ 44. 1. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji wytwarzających energię cieplną lub chłodniczą oraz rozwiązań w zakresie magazynowania energii cieplnej lub sieci dystrybucyjnej.

2. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest przyznawana na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które są lub staną się efektywne energetycznie.

3. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 2, 3, ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy nie jest udzielana w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy określa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

7. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, zwiększa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

8. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy zwiększa się o 15 punktów procentowych w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

9. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 9 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

10. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić również zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014, przez zastosowanie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 17

Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

§ 45. 1. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie może zostać udzielona na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 3 i 6 oraz ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 oraz ust. 10 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są koszty inwestycji określone zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy publicznej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie przekracza 40% kosztów kwalifikowalnych.

6. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.";

20) po rozdziale 17 dodaje się rozdział 17a w brzmieniu:

„Rozdział 17a

Pomoc dla klastrów innowacyjnych

§ 45a. 1. Pomoc publiczna dla klastrów innowacyjnych jest udzielana:

1) właścicielowi klastra innowacyjnego na inwestycję w zakresie utworzenia lub modernizacji klastra innowacyjnego lub

2) operatorowi klastra innowacyjnego jako pomoc operacyjna, której czas trwania nie przekracza 10 lat od dnia jej udzielenia

- zgodnie z art. 27 ust. 2-4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej dla klastrów innowacyjnych są koszty, o których mowa w art. 27 ust. 5 zdanie drugie i ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy operacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

5. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.";

21) w § 47 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych do dnia 31 grudnia 2023 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych po dniu 31 grudnia 2023 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 21 dni od dnia przekazania wezwania.