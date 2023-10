§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „towarów niebezpiecznych" dodaje się wyrazy „obejmującego od 4 do 8 pytań, na które należy udzielić opisowych odpowiedzi",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku opisowego zadania praktycznego przyznaje się punkty za udzielenie odpowiedzi na każde z pytań. Maksymalna punktacja z każdego pytania jest wskazana w opisowym zadaniu praktycznym.";

2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z każdej z części składowych egzaminu, czyli uzyskania co najmniej:

1) 72 punktów z testu z części ogólnej;

2) 48 punktów z testu z części specjalistycznej;

3) 80 punktów z opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej.".