§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach, z zastrzeżeniem § 14a, stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla:";

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP", składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka letnia krótka - w kolorze ciemnogranatowym z napisem w kolorze złotym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym z napisem w kolorze złotym,

c) polar - w kolorze ciemnogranatowym z lamówką w kolorze białym,

d) letnia i zimowa koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym z pagonami,

e) letnie i zimowe spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym,

f) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze ciemnogranatowym z otokiem koloru czarnego,

g) czapka zimowa polowa - w kolorze ciemnogranatowym,

h) krawat - w kolorze czarnym,

i) szalik zimowy - w kolorze ciemnogranatowym,

j) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki zimowe skórzane - w kolorze czarnym,

k) obuwie - w kolorze czarnym;

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym,

b) koszula specjalna z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,

c) spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym,

d) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,

e) czapka letnia typu sportowego - w kolorze ciemnogranatowym,

f) pas główny parciany - w kolorze czarnym,

g) obuwie - w kolorze czarnym.

2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują wszystkim pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują dodatkowo pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP realizującym zadania konwojowe przy transportowaniu wartości pieniężnych.

4. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4a do rozporządzenia.

5. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4b do rozporządzenia.

6. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4c do rozporządzenia.";

3) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 4a-4c do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.