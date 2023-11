§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 2867) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , w odniesieniu do wniosków o udzielenie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych w 2022 r.,",

b) w pkt 1 wyrazy „rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 801)" zastępuje się wyrazami „przepisach wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych";

2) w § 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany" zastępuje się wyrazami „wytworzonym w ramach produkcji ekologicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany",

b) w pkt 1 wyrazy „rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany" zastępuje się wyrazami „przepisach wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych".