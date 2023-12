Na podstawie art. 155 ust. 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) zarządza się, co następuje:

9) niewymienionych w pkt 1-8, o ile ich prowadzenie należy do ustawowych obowiązków komornika sądowego.

6) o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

1) o wykonywanie orzeczeń sądowych o roszczenia pieniężne, a także - o ile należy to do ich właściwości - o roszczenia niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

Komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej w sprawach:

§ 2.

W sprawach wymienionych w § 1, z dniem 10 grudnia 2023 r. komornik sądowy może doręczać wytworzone przez siebie pisma oraz inne dokumenty, o ile zostały one utrwalone w postaci cyfrowej, za pośrednictwem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jeżeli adresat posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.