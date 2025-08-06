REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1071

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 lipca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-06
  • Data wejścia w życie: 2025-08-07
  • Data obowiązywania: 2025-08-07
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie uznania za pomnik historii &#8222;Trzebiechów – dawne sanatorium&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1075

REKLAMA

USTAWA z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1074

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1073

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1072

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1071

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1070

USTAWA z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego oraz emitowaniem europejskich zielonych obligacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1069

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1068

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1067

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2030 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2027, a także parametrów aukcji wstępnych do tych aukcji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1066

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1065

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1064

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1063

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1062

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Rowach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1061

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1060

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1059

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH32000

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1058

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1057

REKLAMA