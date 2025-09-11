REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1234
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-11
- Data wejścia w życie: 2025-09-11
- Data obowiązywania: 2025-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1235
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1233
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH08001)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1231
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1230
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Duszniki-Zdrój w województwie dolnośląskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1229
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1228
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 września 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1225
USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1224
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1223
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1222
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1221
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1220
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1219
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1218
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1217