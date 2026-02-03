REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-03
  • Data wejścia w życie: 2026-02-06
  • Data obowiązywania: 2026-02-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

