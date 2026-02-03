REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 126
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 stycznia 2026 r.
w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-02-03
- Data wejścia w życie: 2026-02-06
- Data obowiązywania: 2026-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
