Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 627
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 8 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1541) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Obsługę Rady prowadzi Departament Komunikacji, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 6.”;
2) uchyla się § 13a;
3) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1) Departament Administracji;
2) Departament Finansowo-Ekonomiczny;
3) Departament Marketingu;
4) Departament Planowania i Rozwoju;
5) Departament Wsparcia Produktu Turystycznego;
6) Departament Komunikacji;
7) Biuro Spotkań i Wydarzeń - Poland Convention Bureau;
8) samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego;
9) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) samodzielne stanowisko do spraw kadr i szkoleń;
11) samodzielne stanowisko - inspektor ochrony danych osobowych;
12) samodzielne stanowisko - radca prawny;
13) samodzielne stanowisko - rzecznik prasowy.
2. W skład departamentów wchodzą sekcje określone w regulaminie organizacyjnym.
3. Departamentami i biurami kierują dyrektorzy.”.
§ 2.
Minister Sportu i Turystyki: J. Rutnicki
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1002).
- Data ogłoszenia: 2026-05-12
- Data wejścia w życie: 2026-05-27
- Data obowiązywania: 2026-05-27
