§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1276 oraz z 2026 r. poz. 339) w § 2 w ust. 2 w pkt 4:

1) w lit. b w tiret drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo”;

2) dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) podmiot obowiązany do przesłania zgłoszenia do rejestru jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, i mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507), a przewóz towarów jest wykonywany na podstawie art. 5 ustawy w celu dokonania sprzedaży na targowisku podlegającej opłacie targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707), oraz łącznie są spełnione następujące warunki:

- przewóz towarów objętych działem 61, 62 CN lub kodem CN 6309 00 00 nie przekracza łącznie 500 kg lub towarów objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406, nie przekracza 700 sztuk,

- przewóz towarów odbywa się od stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby na targowisko i z targowiska,

- przewozowi towarów towarzyszy dokument zawierający: imię i nazwisko albo nazwę tego podmiotu, adres jego zamieszkania albo siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj towaru będącego przedmiotem przewozu, numer rejestracyjny środka transportu, którym są przewożone towary, datę ich przewozu oraz dane adresowe stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby i dane adresowe targowiska.”.