Art. 1.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 9) po art. 19a dodaje się art. 19b w brzmieniu:

„Art. 19b. 1. Środki pochodzące ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19a ust. 1, mogą być przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną pożyczek na rzecz:

1) przedsiębiorstwa górniczego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2026 r. poz. 520),

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69),

3) przedsiębiorcy prowadzącego likwidację podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny lub oznaczonej części takiego zakładu górniczego na podstawie zatwierdzonego planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego lub likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, o którym mowa w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

4) przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy innych niż wymienieni w pkt 1-3 o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub jej sektora wskazanego w rządowych dokumentach strategicznych, w tym działających w sektorze górnictwa

- zwanych dalej „pożyczkobiorcami”.

2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na reorganizację funkcjonowania pożyczkobiorców zmierzającą do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizację. Cel pożyczki nie może być tożsamy z celem mechanizmu wsparcia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

3. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna udziela pożyczek, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy.

4. Warunkiem udzielenia pożyczki, o której mowa w ust. 1, jest ustalenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną, na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę, że posiada on perspektywiczną zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z udzielanej pożyczki.

5. Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania uprzedniej opinii rady nadzorczej i zgody walnego zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.”.