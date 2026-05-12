REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 633

USTAWA

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 9) po art. 19a dodaje się art. 19b w brzmieniu:

„Art. 19b. 1. Środki pochodzące ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19a ust. 1, mogą być przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną pożyczek na rzecz:

1) przedsiębiorstwa górniczego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2026 r. poz. 520),

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69),

3) przedsiębiorcy prowadzącego likwidację podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny lub oznaczonej części takiego zakładu górniczego na podstawie zatwierdzonego planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego lub likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, o którym mowa w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

4) przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy innych niż wymienieni w pkt 1-3 o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub jej sektora wskazanego w rządowych dokumentach strategicznych, w tym działających w sektorze górnictwa

- zwanych dalej „pożyczkobiorcami”.

2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na reorganizację funkcjonowania pożyczkobiorców zmierzającą do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizację. Cel pożyczki nie może być tożsamy z celem mechanizmu wsparcia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

3. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna udziela pożyczek, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy.

4. Warunkiem udzielenia pożyczki, o której mowa w ust. 1, jest ustalenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną, na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę, że posiada on perspektywiczną zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z udzielanej pożyczki.

5. Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania uprzedniej opinii rady nadzorczej i zgody walnego zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-12
  • Data wejścia w życie: 2026-05-13
  • Data obowiązywania: 2026-05-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 625

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 627

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 629

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 631

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 632

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 634

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 635

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 623

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 621

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 622

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 620

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 619

USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 616

REKLAMA