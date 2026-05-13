Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 638
USTAWA
z dnia 27 marca 2026 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Art. 1.
„2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4 i 5, art. 148a, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 228 § 6, art. 229 § 5, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1, 2 i 3a w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 284 § 1 i 2 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 286 § 1 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 287 § 1 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego;”.
Art. 2.
2. Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa określone w art. 228 § 6 w związku z § 2 oraz w art. 229 § 5 w związku z § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) prowadzone w formie dochodzenia, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się w formie dochodzenia również po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-05-13
- Data wejścia w życie: 2026-05-28
- Data obowiązywania: 2026-05-28
