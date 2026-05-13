Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 638

USTAWA

z dnia 27 marca 2026 r.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490 i 421) w art. 25 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4 i 5, art. 148a, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 228 § 6, art. 229 § 5, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1, 2 i 3a w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 284 § 1 i 2 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 286 § 1 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 287 § 1 w związku z art. 294 § 1 lub 2, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego;”.

Art. 2.

1. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wniesiono do sądu akt oskarżenia albo skierowano wniosek, o którym mowa w art. 324 § 1, art. 335 § 1 lub 2 lub art. 336 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, sąd właściwy do rozpoznania sprawy według przepisów dotychczasowych pozostaje właściwy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.

2. Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa określone w art. 228 § 6 w związku z § 2 oraz w art. 229 § 5 w związku z § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) prowadzone w formie dochodzenia, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się w formie dochodzenia również po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-13
  • Data wejścia w życie: 2026-05-28
  • Data obowiązywania: 2026-05-28
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 636

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 637

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 638

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 641

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 642

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 643

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 639

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 635

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 634

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 633

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 631

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 629

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 627

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 625

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 620

