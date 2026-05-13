Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 637

USTAWA

z dnia 27 marca 2026 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 365 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej;”;

2) w art. 402 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednio wsparcia materialnego dla studentów oraz warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich oraz w prowadzeniu działalności naukowej;”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370 i 635.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-13
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

