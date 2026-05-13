Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 637
USTAWA
z dnia 27 marca 2026 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 1.
1) w art. 365 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej;”;
2) w art. 402 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednio wsparcia materialnego dla studentów oraz warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich oraz w prowadzeniu działalności naukowej;”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370 i 635.
- Data ogłoszenia: 2026-05-13
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
